PressFocus Na zdjęciu: Martin Dobrotka

Oficjalnie: Martin Dobrotka na dłużej w Arce Gdynia

Arka Gdynia za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przekazała kibicom bardzo dobrą wiadomość. Otóż pierwszoligowiec doszedł do porozumienia w sprawie kontraktu z Martinem Dobrotką. Doświadczony zawodnik przedłużył umowę z klubem do 30 czerwca 2025 roku.

– Wraz ze sztabem szkoleniowym nie mamy wątpliwości co do sportowej wartości, którą Martin Dobrotka daje Arce Gdynia. Cieszę się, że sam zainteresowany podszedł elastycznie do negocjacji i udało nam się wypracować satysfakcjonujący obie strony kompromis na przyszły sezon. Chciałbym, aby piłkarze z takim właśnie charakterem i etosem pracy – podobnie, jak Martin – rozważali pozostanie w klubie również w innych rolach i budowali z nami lepszą Arkę. Teraz jednak trzymam kciuki za występy Martina w naszych barwach – w co bardzo wierzę – na boiskach Ekstraklasy – powiedział Marcin Gruchała, prezes Arki Gdynia.

Martin Dobrotka zawitał do klubu z województwa pomorskiego latem 2021 roku. 39-latek dotychczas w koszulce Arki Gdynia rozegrał 84 spotkania. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć cztery asysty. Co ciekawe, doświadczony Słowak nie tak dawno zapisał się na kartach historii klubu. Zawodnik w lutym zdobył bramkę w spotkaniu przeciwko Stali Rzeszów, tym samym stając się najstarszym strzelcem Arki Gdynia.

