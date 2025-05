Miedź Legnica stanowczo odpowiedziała na oskarżenia po meczu z Wisłą Kraków

Po meczu Wisły Kraków z Miedzią Legnica w mediach pojawiła się informacja o rasistowskim zachowaniu piłkarzy gości w stosunku do graczy Białej Gwiazdy. W komunikacie przesyłanym Goal.pl, klub z Legnicy zdecydowanie dementuje te informacje.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Miedź reaguje na rasistowskie oskarżenia

Podczas półfinałowego meczu baraży o awans do PKO Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Kraków a zespołem Miedzi Legnica wiele działo się na murawie stadionu przy Reymonta. Z jednej strony byliśmy świadkami bardzo ciekawego spotkania, w którym wiele się działo i o awansie gości z Legnicy przesądził tylko jeden gol. Z drugiej strony doszło do koszmarnej kontuzji Rafała Mikulca, który boisko opuścił w karetce. Z trzeciej zaś – jak się okazało po meczu – na murawie miało dojść do zachowań rasistowskich.

Grzegorz Wojtowicz, dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej w programie „Studio Reymonta” na łamach Goal.pl powiedział o informacjach płynących z wypowiedzi piłkarzy Białej Gwiazdy, którzy skarżyli się na rasistowskie słowa pod swoim adresem ze strony graczy Miedzi Legnica. Tę samą informację przekazał także Mateusz Miga na łamach „sport.tvp.pl”, gdzie pada nazwisko Josepha Colleya jako tego, który miał być ofiarą takiego zachowania.

Wcześniej cytowany bramkarz Wisły Kraków, Kamil Broda mówił tak: Sędzia Frankowski usłyszał od nas, jakie słowa padły, ale trochę to przemilczał. A w futbolu ani poza piłką nie ma miejsca na takie sytuacje.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi: Wisła Kraków – Miedź Legnica

Miedź Legnica odniosła się do sprawy na naszą prośbę i w przesłanym komunikacie stanowczo zaprzeczyła tym informacjom. Poniżej publikujemy całą treść oświadczenia legniczan.

– Stanowczo zaprzeczamy jakoby wspomniane przez Pana zdarzenie miało miejsce. W naszym klubie na co dzień trenują zawodnicy o różnych narodowościach, pochodzący z różnych krajów oraz kręgów kulturowych. Zarówno w szatni, jak i na boisku nasi piłkarze postępują w zgodzie z duchem fair play, darząc siebie nawzajem oraz swoich rywali szacunkiem.

– Klub dostrzegając oddziaływanie szeroko rozumianego pojęcia „sport” na społeczeństwo, od lat podejmuje działania służące wykorzystaniu sportu do działalności prospołecznej. Główne zasady, które zostały szczegółowo opisane w naszej polityce, w obszarze związanym ze społeczeństwem to walka z rasizmem, ochrona dzieci i młodzieży, równość i integracja, piłka nożna dla wszystkich, zdrowie i dobre samopoczucie, wsparcie uchodźców, solidarność i prawa.

– Miedź Legnica konsekwentnie realizuje określone programy i działania ukierunkowane na promocję zachowań i postaw pożądanych społecznie, angażując do tego swoich zawodników. W naszym klubie zachowania rasistowskie nie są obecne i nie są tolerowane.