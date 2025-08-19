Katastrofa ŁKS-u w Legnicy. Sensacyjny wynik meczu [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Husein Balić

Miedź Legnica pokonuje ŁKS Łódź

Wtorkowe zmagania w ramach 6. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi rozpoczęły się od starcia, w którym Miedź Legnica przed własną publicznością podejmowała ŁKS Łódź. Gospodarze przystąpili do tego meczu z nadzieją przełamania, ponieważ w tym sezonie nie udało im się jeszcze sięgnąć po trzy punkty. Rycerze Wiosny natomiast w swoim ostatnio spotkaniu pokonali Stal Mielec rezultatem 2:0.

Rywalizacja w Legnicy znakomicie rozpoczęła się dla gospodarzy, którzy już w piątej minucie objęli prowadzenie. Pomógł im w tym Sebastian Rudol. Defensor gości wpakował bowiem futbolówkę do własnej bramki.

Bramka samobójcza i @MiedzLegnica na prowadzeniu 🫵🏻 #MIEŁKS 1:0



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl , w aplikacji mobilnej lub Smart TV ✅ pic.twitter.com/40KEjudhcO — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 19, 2025

Gospodarze zdołali jeszcze przed przerwą podwyższyć rezultat. W 36. minucie na listę strzelców wpisał się Asier Cordoba. ŁKS Łódź schodził zatem na przerwę z dwubramkową stratą. Ten wynik był niewątpliwie olbrzymią sensacją.

Podwójne uderzenie Miedzi, w tym pomoc od rywala… ⚽



🔴📲 OGLĄDAJ ➡️ https://t.co/3Jltx58Yet pic.twitter.com/mCPpacLS0I — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 19, 2025

Rycerze Wiosny od początku drugiej odsłony zabrali się za odrobienie strat. W 62. minucie udało im się strzelić gola kontaktowego. A autorem trafienia był Fabian Piasecki, który trafił do siatki z rzutu karnego. ŁKS tego dnia jednak był bardzo źle dysponowany. Trzy punkty ostatecznie zostały w Legnicy.

Miedź Legnica w kolejnym mecze zmierzy się na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. ŁKS Łódź natomiast ugości na własnym obiekcie Polonię Warszawa.

Miedź Legnica – ŁKS Łódź 2:1

Rudol samobój (5′), Cordoba (36′) – Piasecki (62′)