Mecz o pietruszkę. Czyli Chrobry podejmuje Ruch

Chrobry podejmie Ruch Chorzów

Poniedziałkowym meczem Betclic 1. ligi będzie rywalizacja w Głogowie, gdzie zespół Chrobrego podejmie ekipę Ruchu Chorzów. Wszystko wskazuje na to, że dla obu tych ekip będzie to mecz o przysłowiową „pietruszkę”, bowiem zarówno gospodarze, jak i goście nie walczą w tym sezonie już o nic. De facto mogą tylko nieznacznie poprawić lub pogorszyć swoją sytuację, a w obu przypadkach i tak ten sezon należy spisać na straty, choć to chorzowianie mieli zdecydowanie większe aspiracje.

Ruch obecnie zajmuje bowiem dopiero 11. miejsce w tabeli, zaś piłkarze Chrobrego Głogów są na lokacie 15. Bez cienia wątpliwości więc można stwierdzić, że to starcie dwóch ekip z dolnych rejonów tabeli.

Ostatnie mecze obu drużyn

W poprzedniej kolejce gospodarze pokonali w domowym meczu zespół Warty Poznań 2:1. Tydzień wcześniej takim samym rezultatem zakończyła się ich potyczka z Kotwicą Kołobrzeg, ale wówczas lepsi byli gracze beniaminka ligi. Pod koniec kwietnia udało się głogowianom zremisować w rywalizacji z Miedzią Legnica. Ostatnia porażka tej ekipy to z kolei mecz z Górnikiem Łęczna.

Jeśli chodzi z drugiej strony o zespół Ruchu Chorzów, to oni w poprzedniej kolejce przegrali z ŁKS-em Łódź 1:3. Tydzień wcześniej udało się jednak wygrać 0:2 z Wartą Poznań oraz 3:0 ze Stalą Rzeszów. Wynikiem aż 4:3 zakończyła się także wyjazdowa potyczka Niebieskich z Kotwicą Kołobrzeg.

Historia spotkań

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi dwoma zespołami padł wynik aż 5:0 dla Ruchu Chorzów, który rozegrał kapitalne spotkanie na Stadionie Śląskim. W sezonie 2022/23 również dwukrotnie lepszy okazywał się zespół Niebieskich, który wygrał u siebie 1:0 oraz 0:2 w wyjazdowym starciu. Ostatni raz Chrobry wygrał z Ruchem w listopadzie 2017 roku, gdy było 1:0.

Kursy bukmacherskie na ten mecz

Według bukmachera Betclic faworytem tego meczu jest Ruch Chorzów. Kurs na zwycięstwo Niebieskich wynosi mniej więcej 2.32. Z kolei jeśli chcemy zagrać na remis, to możemy to postawić za około 3.40. Trzy punkty gospodarzy, a więc Chrobrego Głogów wyceniane są na 2.75.

Chrobry Głogów Ruch Chorzów 2.75 3.40 2.32