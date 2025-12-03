Mariusz Jop szykuje roszadę w bramce. Wisła Kraków w drodze do Bydgoszczy

Mariusz Jop zapowiedział na konferencji prasowej zmianę między słupkami. W czwartek Wisła Kraków zagra na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz w Pucharze Polski.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Kamil Broda wraca do składu krakowskiej Wisły

Wisła Kraków zmierzy się w czwartek (4 grudnia, godz. 20:45) na wyjeździe z Zawiszą Bydgoszcz w ramach 1/8 finału STS Pucharu Polski. Lider Betclic 1. Ligi jest faworytem do awansu do kolejnej rundy, a ostatnie wyniki Białej Gwiazdy tylko potwierdzają wysoką formę zespołu. Wcześniej krakowianie odnieśli zwycięstwa w krajowym pucharze nad Odrą Bytom Odrzański oraz Hutnikiem Kraków.

Na konferencji prasowej przed meczem trener Mariusz Jop przyznał, że w bramce zajdą zmiany. Patryka Letkiewicza zastąpi Kamil Broda. 24-letni golkiper rozegrał w tym sezonie 10 meczów, ale po 10. kolejce stracił miejsce w wyjściowym składzie.

– To, że ten mecz to nie będzie spacerek to my wiemy. Mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami i często są niespodzianki. Wiemy, że ze swojej strony musimy po prostu traktować to spotkanie jakby to było spotkanie ligowe, czyli z pełnym zaangażowaniem, z trzymaniem się naszej filozofii, ale też z braniem pod uwagę specyfiki gry rywala – stwierdził Jop, cytowany przez klubowe media.

– Na pewno Zawisza jest to zespół, który jest skuteczny w defensywie, bo ma najmniej straconych bramek w swojej grupie. Dosyć skuteczny w ataku pozycyjnym. Często próbuje to robić, lubi posiadać piłkę. Tak jak większość zespołów, też szuka swoich szans przy stałych fragmentach gry – dodał. Wisła po meczu w Bydgoszczy zagra w Łodzi z ŁKS-em w ramach 19. kolejki.