Wisła Kraków ma czołowy atak w Polsce? Zwoliński potwierdza

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Zwoliński i Rodado poradziliby sobie w klubach Ekstraklasy?

Wisła Kraków zaliczyła poważny falstart, przegrywając w pierwszej kolejce po przerwie zimowej ze Zniczem Pruszków na własnym terenie 0-1. Jej nadrzędnym celem pozostaje awans do Ekstraklasy, o który będzie bardzo ciężko. Na ten moment traci trzy punkty do szóstego w tabeli Górnika Łęczna, a pierwsza dwójka odjechała na aż jedenaście “oczek”.

Kibice dostrzegają, że kadra Białej Gwiazdy jest nierówna pod względem piłkarskiej jakości. W linii ataku grają takie gwiazdy, jak Angel Rodado czy Łukasz Zwoliński, natomiast duże problemy generuje defensywa, która w wielu meczach rozczarowywała. Przekłada się to na wyniki poniżej oczekiwań i możliwości, co stawia potencjalny awans Wisły do elity pod olbrzymim znakiem zapytania.

Duet Rodado-Zwoliński jest w tym sezonie niezwykle skuteczności. Obaj zdobyli już łącznie 30 bramek, biorąc pod uwagę rozgrywki ligowe, Puchar Polski oraz eliminacje do europejskich pucharów. Nie ulega wątpliwościom, że to największa wartość Wisły.

W programie na kanale Meczyki.pl padła teza, że krakowski klub ma czołowych napastników w całej Polsce. Porównano jej personalia chociażby do Legii Warszawa, która zmaga się z poważnymi problemami w ofensywie. Zapytany o to Zwoliński potwierdził, że wspólnie z Rodado poradziliby sobie w wielu drużynach z Ekstraklasy.

– Bardzo mało klubów ma lepszy atak od Wisły. Uważam, że wspólnie tworzymy naprawdę dobry duet i na pewno poradzilibyśmy sobie w niejednym klubie z Ekstraklasy – wyjaśnił snajper Białej Gwiazdy.