ŁKS zagra o przełamanie. GKS Tychy faworytem w Łodzi

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

Zmiana trenera w Łodzi nie przyniosła efektów

ŁKS przed sezonem był uważany za jednego z najpoważniejszych kandydatów do awansu do Ekstraklasy. Miał świetny moment, ale ogólnie jesienią rozczarował. Mimo tego, wciąż pozostawał w bliskim dystansie z czołówką. Po słabym starcie rundy wiosennej zwolniony został Jakub Dziółka, a w jego miejsce wskoczył Ariel Galeano. Raptem 28-letni Paragwajczyk okazał się eksperymentem, który na ten moment można uznać za bardzo nieudany. Pod jego wodzą ŁKS wygrał tylko dwa z siedmiu ligowych meczów.

W poniedziałek łodzianie podejmą przed własną publicznością rozpędzony GKS Tychy. Zespół Artura Skowronka ma jeszcze o co grać, gdyż wierzy w wywalczenie miejsca w barażach.

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną ŁKS-u

Remisem

Wygraną GKS-u Wygraną ŁKS-u 25%

Remisem 25%

Wygraną GKS-u 50% 4+ Votes

GKS Tychy coraz bliżej strefy barażowej

ŁKS nie ma już w tym sezonie żadnych konkretnych celów do osiągnięcia. Szanse na awans do Ekstraklasy są już tylko matematyczne, a spadek z pierwszej ligi również mu nie grozi. Łodzianie zajmują 11. miejsce w tabeli, a do poniedziałkowego rywala tracą siedem punktów.

GKS Tychy wiosną punktuje na niesamowitym poziomie, co pozwala wierzyć w miejsce barażowe i awans do Ekstraklasy. Wciąż goni, gdyż po rundzie jesiennej strata do czołówki była potężna. Na ten moment szósta w tabeli Miedź Legnica ma pięć punktów więcej, zatem wszystko jest jeszcze w zasięgu.

ŁKS o przełamanie, GKS o przedłużenie serii

Mecze drużyny GKS Tychy GKS Tychy 2 Pogoń Siedlce 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 GKS Tychy 1 GKS Tychy 2 Wisła Płock 1 Ruch Chorzów 0 GKS Tychy 1 Stal Stalowa Wola 0 GKS Tychy 1 GKS Tychy 1 Stal Rzeszów 0 ŁKS Łódź - GKS Tychy - GKS Tychy - Polonia Warszawa - Znicz Pruszków - GKS Tychy - GKS Tychy - Wisła Kraków - Arka Gdynia - GKS Tychy -

ŁKS wiosną zaliczył dwa zwycięstwa w dziewięciu spotkaniach. Ariel Galeano na starcie swojej przygody w trzech kolejkach uzbierał siedem punktów, dając nadzieję na rozwój. Po marcowej przerwie reprezentacyjnej wszystko się jednak zepsuło - ŁKS przegrał z Odrą Opole, Termalicą i Wisłą Płock. Nie zdołał nawet ograć fatalnej Pogoni Siedlce.

W bojowych nastrojach do tego meczu podejdą za to piłkarze GKS-u Tychy, którzy punktują wiosną znakomicie. Bilans po dziewięciu spotkaniach to osiem zwycięstw oraz porażka w starciu z Termalicą (1-2). Podopieczni Artura Skowronka nie załamali się po tej przegranej, błyskawicznie wracając na właściwe tory i rozpoczynając kolejną serię wygranych. W poprzedniej kolejce ograli u siebie Stal Rzeszów 1-0.

ŁKS - GKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują faworyta poniedziałkowej rywalizacji. Kurs na zwycięstwo ŁKS-u wynosi 2.61, zaś w przypadku ewentualnej wygranej GKS-u Tychy jest to 2.56. Kurs na remis wynosi z kolei 3.37. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

ŁKS Łódź GKS Tychy 2.61 3.37 2.56

Who will win ? ŁKS Łódź W W P R P P ? 35.7 % Remis 28 % GKS Tychy W P W W W W ? 36.4 %

