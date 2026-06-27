Wieczysta chce byłego reprezentanta Polski! To byłby następca Pazdana

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Mateusz Wieteska na celowniku Wieczystej

Wieczysta Kraków przygotowuje się już do nowego sezonu PKO Ekstraklasy w roli beniaminka. Zespół Kazimierza Moskala nie jest skazywany na walkę o utrzymanie i to nie może dziwić. Drużyna spod Wawelu ma wielkie możliwości finansowe i w ostatnim czasie stara się to znów potwierdzać. Do tej pory ogłoszono już kilka ciekawych ruchów, a wiadomo, że to absolutnie nie jest koniec. Być może nawet jesteśmy na początku.

Szczególnie, że kolejne głośne nazwiska łączone są z klubem. Tym razem chodzi o obrońcę, który na koncie ma występy w reprezentacji Polski. Według informacji przekazanych przez Piotra Rzepeckiego z serwisu „Meczyki.pl”, Wieczysta Kraków jest zainteresowana sprowadzeniem Mateusza Wieteski z włoskiego Cagliari. Były reprezentant Polski także miałby być chętny na taki ruch, a to m.in. ze względu na chęć powrotu do kraju. Jak jednak zaznacza dziennikarz, ze względu na kontuzję defensora rozmowy mogą trochę potrwać.

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Mateusz Wieteska na koncie ma jedno spotkanie w minionym sezonie. Wszystko ze względu, że już w debiucie po wypożyczeniu do tureckiego Kocaelisporu doznał kontuzji. W sumie jednak 29-latek zaliczył blisko 30 gier w barwach Cagliari, a 37-krotnie bronił barw francuskiego Clermont Foot 63. Przede wszystkim jednak to były kapitan Legii Warszawa. Serwis „Transfermarkt” wycenia 6-krotnego reprezentanta Polski na milion euro.

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