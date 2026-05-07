Zieliński będzie miał nowego konkurenta? Inter chce reprezentanta Argentyny

19:29, 7. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Inter Mediolan rozgląda się za nowym pomocnikiem, który może konkurować o skład z Piotrem Zielińskim. Na radarze Nerazzurrich znalazł się Maximo Perrone z Como - informuje Ekrem Konur.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Maximo Perrone łączony z Interem Mediolan

Inter Mediolan sięgnął po tytuł mistrza Włoch, ale w drużynie panują zdecydowanie większe ambicje. Władze klubu planują ruchy kadrowe na wielu pozycjach. W tym w środku pola. Jak się okazuje, Piotr Zieliński może mieć nowego rywala w walce o miejsce w podstawowym składzie. Ekrem Konur zdradził, że w kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Maximo Perrone, który na co dzień reprezentuje barwy Como.

Reprezentant Argentyny jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Serie A. Zainteresowanie Interu Mediolanu nie powinno dziwić, ale nie jest to jedyny zespół, który obserwuje pomocnika. Wspomniane źródło zaznacza, że 23-latek jest również łączony z Benfiką Lizbona, FC Porto oraz Villarrealem.

Kontrakt Maximo Perrone z Como obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Klub ze Stadio Giuseppe Singaglia ma zatem ostatnio dzwonek, aby zarobić spore pieniądze na Argentyńczyku. 23-latek jest niezwykle ambitnym zawodnikiem, więc z pewnością rozważy możliwość przeprowadzki do Interu Mediolan lub wyżej wymienionego zespołu.

Masimo Perrone w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Como. Argentyńczyk zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.

