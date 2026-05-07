Aston Villa – Nottingham Forest, gdzie oglądać?
W 1/2 finału Ligi Europy odbędzie się mecz Aston Villa – Nottingham Forest. Matty Cash i spółka przed rewanżem w Birmingham są w niełatwym położeniu, ponieważ muszą odrobić jednobramkową stratę w pierwszego półfinału. Zadanie zdaje się być w pełni wykonalne, ale zespół gości prezentuje ostatnio kapitalną dyspozycję. Kto awansuje do wielkiego finału? Sprawdź gdzie oglądać mecz Aston Villa – Nottingham Forest.
Aston Villa – Nottingham Forest, transmisja w TV
Spotkanie Aston Villa – Nottingham Forest. obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1.
Aston Villa – Nottingham Forest, transmisja online
Spotkanie pomiędzy Aston Villą a Nottingham Forest będzie także transmitowane w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie polsatboxgo.pl.
Aston Villa – Nottingham Forest, kto wygra?
Aston Villa – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Aston Villę, czego dowodzi kurs około 1.75. Remis wyceniono współczynnikiem 3.90. Z kolei wygraną Nottingham Forest możesz zagrać po kursie 4.70.
Mecz odbędzie się już w czwartek (7 maja) o godzinie 21:00.
