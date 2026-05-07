Probierz ujawnił, co naprawdę myśli o sytuacji z Lewandowskim

Michał Probierz ponownie odniósł się do konfliktu z Robertem Lewandowskim. Były selekcjoner reprezentacji Polski jasno skomentował decyzję o odebraniu opaski kapitana.

Michał Probierz wrócił wspomnieniami do jednej z najgłośniejszych sytuacji podczas swojej pracy z reprezentacją Polski. W wypowiedzi z konferencji prasowej przed Ultimate Legends Night transmitowanej przez TVP Sport były selekcjoner odniósł się do konfliktu z Robertem Lewandowskim, który wybuchł po odebraniu napastnikowi FC Barcelony opaski kapitana kadry narodowej.

Cała sytuacja miała miejsce przed czerwcowym spotkaniem z Finlandią z minionego roku. Decyzja Probierza wywołała ogromne poruszenie wśród kibiców i mediów. Niedługo później Lewandowski poinformował, że nie będzie występował w kadrze, dopóki selekcjonerem pozostanie Probierz. Atmosfera wokół kadry stała się bardzo napięta, a Biało-czerwoni przegrali w Helsinkach (1:2).

Po tamtych wydarzeniach Michał Probierz podał się do dymisji, a jego miejsce zajął Jan Urban. Wraz ze zmianą selekcjonera Lewandowski wrócił do drużyny narodowej i ponownie stał się jednym z liderów drużyny narodowej.

W najnowszej wypowiedzi były selekcjoner dał do zrozumienia, że nie żałuje swojej decyzji i uważa ją za słuszną.

– Nasze relacje wyglądają tak, jak wyglądały, nie ma innej możliwości. Życzę Lewandowskiemu powodzenia, jak i wszystkim piłkarzom naszej reprezentacji. Ciągle słyszałem i czytałem, że wyrzuciłem Lewandowskiego z kadry. Nie, nie wyrzuciłem z kadry, tylko zabrałem opaskę. Reszta potoczyła się zupełnie inaczej. Zawsze w życiu trenera podejmuje się różne decyzje. Raz są gorsze, raz lepsze. Z perspektywy czasu zawsze najważniejsze jest jednak to, że kiedy się patrzy w lustro, trzeba wiedzieć, że ta decyzja była dobra – mówił Probierz.

Podczas najbliższego zgrupowania kadra rozegra dwa mecze towarzyskie. Pewne jest już spotkanie z Nigerią zaplanowane na 3 czerwca. Możliwe jest również spotkanie kontrolne z Ukrainą. Chociaż federacja nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tego meczu.