Ojciec zaatakował ośrodek Romy, a teraz syn jest celem transferowym klubu

19:41, 7. maja 2026
Kacper Karpowicz
AS Roma może przeprowadzić kontrowersyjny transfer. Na ich celowniku znalazł się Gianluca Scamacca z Atalanty Bergamo, donosi Nicolo Schira. Ojciec Włocha niegdyś napadł na centrum treningowe Giallorossich.

AS Roma w ostatnich latach miała olbrzymi problem na pozycji napastnika. Tego lata Giallorossi chcą zażegnać dawne demony i zwróciły swoją uwagę na czołowego gracza Serie A. Nicolo Schira poinformował, że w kręgu zainteresowań stołecznego zespołu znalazł się Gianluca Scamacca. Włoski snajper obecnie reprezentuje barwy Atalanty Bergamo.

Kontrakt Gianluki Scamakki obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jednak już w najbliższym letnim okienku transferowym Atalanta Bergamo rozważa rozstanie. AS Roma ma tego świadomość i bacznie przygląda się sytuacji Włocha. Warto zaznaczyć, że napastnik urodził się w Rzymie i wychowywał się przez jakiś czas w szkółce Giallorossich. Jednak ta przygoda nie należała do udanych.

Dodatkowego smaczku całej historii dodaje fakt, że kilka lat temu głośno było o ojcu Gianluki Scamakki. W 2021 roku wtargnął on do centrum treningowego AS Romy w Trigorii i zniszczył samochody należące do pracowników klubu. Sprawa odbiła się szerokim echem we włoskich mediach i wywołała ogromne kontrowersje. Teraz los może zatoczyć koło, ponieważ syn bohatera tamtego incydentu znajduje się na radarze Giallorossich.

Gianluca Scamacca w obecnym sezonie rozegrał 37 spotkań w barwach Atalanty Bergamo. Włoch zdołał zgromadzić na swoim koncie 14 trafień, a także zaliczył trzy asysty.

