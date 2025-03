ŁKS na celowniku Kotwicy. Kto zatriumfuje w Kołobrzegu?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jędrzej Zając

ŁKS pokona zadziorną Kotwicę?

Kotwica Kołobrzeg to drużyna, która przez wielu była i jest skazywana na spadek z ligi. Wpływ na taki obrót zdarzeń mają trudności finansowe w klubie. Sami zawodnicy beniaminka jeszcze jednak nie pogodzili się z tym i walcz o to, aby nie mieć w swoim piłkarskim CV spadku do Betclic 2. Ligi.

ŁKS to natomiast ekipa, która przed startem sezonu celowała bardziej w miejsca barażowe o awans do PKO BP Ekstraklasy niż te związane z walką o utrzymanie. Rzeczywistość jest jednak brutalna dla Rycerzy Wiosny. Chociaż przewaga nad strefą spadkową na razie wydaje się bezpieczna.

ŁKS i Kotwica mają zamiar zmazać plamę po swoich ostatnich występach. W szeregach łodzian zadebiutuje nowy szkoleniowiec, którym został ostatnio Ariel Galeano. 28-latek zastąpił w klubie z Łodzi zwolnionego Jakuba Dziółkę.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Kotwicy

wygraną ŁKS-u

remisem wygraną Kotwicy 0%

wygraną ŁKS-u 100%

remisem 0% 3+ Votes

Kotwica rzuca wyzwanie ŁKS-owi

Drużyna dowodzona przez Piotra Tworka wciąż jest bez zwycięstwa. Kotwica w trzech ostatnich spotkaniach zaliczyła dwie porażki i remis. Po raz ostatni pełną pulę zespół z Kołobrzegu wywalczył 30 listopada, gdy pokonał Wisłę Płock (2:0).

Na swoim stadionie Kotwica w każdym razie ostatnio nie przegrała. Tak było w dwóch ostatnich meczach, Oprócz wygranej z Nafciarzami beniaminek rozgrywek podzielił się punktami ze Stala Stalowa Wola (1:1).

Tymczasem ekipa z Łodzi jest bez zwycięstwa już od siedmiu spotkań. Nikt co prawda głośno o tym nie mówił, ale ŁKS miał powalczyć o powrót do PKO BP Ekstraklasy. Jeśli nie z bezpośrednich miejsc, to przynajmniej dzięki barażom. Ostatnie rezultaty drużyny pod wodzą Jakuba Dziółki jednak mocno to skomplikowały.

Łodzianie, chociaż od sierpnia do listopada minionego roku byli ekipą, która notowała niezłe wyniki w delegacji, notując przede wszystkim zwycięstwa, to ostatnio coś się zepsuło. ŁKS nie wygrał w żadnym z trzech ostatnich meczów na wyjeździe, remisując dwukrotnie i raz przegrywając (1:2).

Mecze drużyny Kotwica Kołobrzeg Stal Rzeszów 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Kotwica Kołobrzeg 1 Stal Stalowa Wola 1 Pogoń Siedlce 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Kotwica Kołobrzeg 0 Odra Opole 1 Chrobry Głogów 3 Kotwica Kołobrzeg 2 Mecze drużyny ŁKS Łódź ŁKS Łódź 0 Miedź Legnica 1 Górnik Łęczna 2 ŁKS Łódź 2

Bezpośrednie mecze między Kotwicą a ŁKS-em

Dwa gole padły w pierwszej w tej kampanii batalii z udziałem ŁKS-u i Kotwicy. Na arenie w Łodzi niespodziewanie górą była drużyna z Kołobrzegu (2:0). Do zwycięstwa Kotwicę poprowadzili Marcel Bykowski oraz Zvonimir Petrović. Wcześniej obie ekipy grały też ze sobą w sparingu, co miało miejsce w lipcu 2019 roku. Wówczas lepszy był ŁKS (3:0).

Potyczki dwóch ambitnych drużyn

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na trzy punkty w niedzielnej konfrontacji mają goście. Wpływ na taki stan rzeczy może mieć to, że Kotwica przegrała w 10 z ostatnich 15 spotkań. Typ zatem na ewentualne zwycięstwo łodzian został oszacowany na 1.42. Remis wyceniono na 4.40. Z kolei rozwiązanie z ewentualną wygraną ekipy z Kołobrzegu jest po kursie 6.60 i to zdecydowanie najmniej realny scenariusz. Czy można się natomiast spodziewać trafień z obu stron w meczu? Kotwica brała udział w 10 z ostatnich 15 spotkań, w których tylko jeden z zespołów zdobył bramkę lub miał miejsce bezbramkowy remis. Taki stan rzeczy nie jest zatem dobrym prognostykiem na tego typu rozważania.

Wynik Operator Kurs Kotwica 6.60 Remis 4.40 ŁKS 1.42 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2025 21:52 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Kotwica Kołobrzeg P P W P R P ? 12.6 % Remis 20.4 % ŁKS Łódź R P P P R P ? 67 %

