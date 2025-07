ŁKS może dokonać głośnego transferu. Prosto z MLS

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS ściągnie doświadczonego gracza z MLS

ŁKS Łódź przed nowym sezonem Betclic 1. ligi ma bardzo ambitne plany. Władze klubu postawiły na nowego, uznanego na poziomie zaplecza PKO Ekstraklasy trenera – Szymona Grabowskiego. Poza tym do klubu do tej pory dołączyło kilku wartościowych graczy, ale najciekawszy transfer chyba dopiero się szykuje.

Według informacji przekazanych przez Dominika Pasternaka z „TVP Sport”, nowym piłkarzem ŁKS-u ma zostać niejaki Jasper Loffelsend. 27-letni Niemiec dzisiaj przylatuje do Polski i jeśli wszystko się uda, to zostanie on nowym graczem łodzian. Byłby to spory ruch i de facto domknięcie jedenastki, która potrzebowała wzmocnień na prawej obronie.

Jasper Loffelsend to gracz występującego na poziomie MLS zespołu San Diego. W przeszłości reprezentował barwy Salt Lake City oraz Colorado Rapids. Łącznie na poziomie tej ligi ma na koncie 81 występów i dwa gola oraz pięć asyst. W obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań i zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,2 miliona euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem roku, więc ŁKS będzie musiał za niego zapłacić.

