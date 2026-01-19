ŁKS Łódź w poniedziałek pochwalił się dojściem do porozumienia z Krzysztofem Fałowskim. Utalentowany defensor podpisał z pierwszoligowcem nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Oficjalnie: Krzysztof Fałowski na dłużej w ŁKS-ie Łódź

ŁKS Łódź ma za sobą kiepską jesień. Rycerze Wiosny zeszli na przerwę zimową dopiero na 11. lokacie w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Drużyna prowadzona przez Grzegorza Szokę chciałaby jak najszybciej poprawić swoją sytuację w tabeli, przez co już zabrała się do przygotowań do wiosennego grania. Władze klubu natomiast pracują nad wzmocnieniami, ale na pierwsze ruchy musimy jeszcze poczekać.

W poniedziałek ŁKS Łódź przygotował swoim kibicom bardzo przyjemną niespodziankę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono porozumienie z Krzysztofem Fałowskim. Młodzieżowy reprezentant Polski podpisał z pierwszoligowcem kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. W umowie jest zapis o opcji przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

– W czerwcu aktywowaliśmy opcję przedłużenia kontraktu Krzysztofa Fałowskiego, a teraz podpisaliśmy nową umowę, ważną do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. To ruch zabezpieczający interes klubu w dłuższym horyzoncie. Wierzymy w potencjał Krzyśka i w to, że dalsza praca przyniesie korzyści obu stronom – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy, na łamach strony klubowej.

Krzysztof Fałowski ma na koncie 16 występów w seniorskich barwach ŁKS-u Łódź. Defensor ma na koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst.