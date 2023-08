Lechia Gdańsk w ramach 6. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi podejmowała na własnym obiekcie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Mecz rozgrywany na Polsat Plus Arena Gdańsk zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:0. Bramki w tym meczu zdobywali Dominik Piła, Camilo Mena oraz Łukasz Zjawiński.

PressFocus Na zdjęciu: Dominik Piła

Lechia Gdańsk mierzyła się na własnym obiekcie z Podbeskidziem Bielsko-Biała

Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:0

Goście od 76. minuty musieli grać w osłabieniu, bowiem czerwoną kartkę otrzymał Jan Hlavica

Fortuna 1 liga. Lechia Gdańsk pokonuje Podbeskidzie Bielsko-Biała

Pierwsza część meczu toczyła się jednostronnie. Przeważali podopieczni Szymona Grabowskiego, którzy mecz znaczną część pierwszych 45. minut nie potrafili zaskoczyć defensywy Podbeskidzia. Wszystko zmieniło się w 42. minucie, kiedy to gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Dominika Piły, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i precyzyjnym strzałem pokonał Patryka Procka.

Co ciekawe, zawodnicy z Bielska-Białej schodzili na przerwę bez oddanego strzału na bramkę Lechii. Pierwsza połowa nie przyniosła takich fajerwerków, jakie kibice gospodarzy zademonstrowali na trybunie. Fani “Biało-Zielonych” stracili kontrolę nad oprawą i sztuczne ognie zaczęły trafiać w dach obiektu jak i również na boisko. Z tego powodu arbiter spotkania przerwał mecz na kilka minut.

Fajerwerki trafiają w dach stadionu, trafiają w boisko. Mecz Lechii z Podbeskidziem przerwany #LGDTSP pic.twitter.com/nsFN4st0AR — Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) August 25, 2023

Drugie 45 minut miało podobny przebieg do pierwszej odsłony. Dominowała Lechia Gdańsk, a goście próbowali atakować z kontry, co im tego dnia kompletnie nie wychodziło. W 66. minucie doskonałą sytuację do zdobycia bramki miał Luis Fernandez, ale fantastyczną interwencją popisał się Patryk Procek. Dziesięć minut później goście musieli sobie radzić w osłabieniu, ponieważ czerwony kartonik otrzymał Jan Hlavica. Gospodarze szybko wykorzystali grę w przewadzę i niespełna dwie minuty później podwyższyli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Camilo Mena.

Mena podwyższa na 2:0! 🔥



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na https://t.co/blFKZmBbzg -> https://t.co/J0v4j58sAn pic.twitter.com/VUrPPLUxKi — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) August 25, 2023

Kibice zgromadzeni na Polsat Plus Arena Gdańsk zobaczyli jeszcze jedno trafienie, które było autorstwa Łukasza Zjawińskiego. Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem Lechii 2:0, a bramki zdobywali Piła, Mena oraz wcześniej wspomniany Zjawiński.

Lechia Gdańsk w następnym meczu ligowym zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Natomiast drużyna Podbeskidzia zagra na własnym stadionie z GKS-em Katowice.

Lechia Gdańsk – Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0

Piła (42′), Mena (82′), Zjawiński (90+’)