Kto zostanie nowym trenerem Polonii Bytom?! Trzech kandydatów

19:32, 26. grudnia 2025 20:32, 26. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kamil Bętkowski / X

Polonia Bytom szuka nowego trenera za Łukasza Tomczyka. Według informacji przekazanych przez Kamila Bętkowskiego władze klubu mają trzech kandydatów: Rafała Grzyba, Patryka Czubaka i Jakuba Dziółkę.

Piłkarze Polonii Bytom
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Rafał Grzyb może objąć Polonię Bytom?!

Polonia Bytom w tym sezonie jest jedną z największych rewelacji w Betclic 1. ligi, jeśli nie największą. Zespół beniaminka rundę jesienną zakończył na drugiej pozycji w tabeli i jest jednym z głównych kandydatów do awansu do PKO Ekstraklasy. Szczególnie dobra praca Łukasza Tomczyka została doceniona przez Raków Częstochowa, który zdecydował się wykupić tego szkoleniowca do swojego zespołu w zastępstwie Marka Papszuna.

To oczywiście oznacza, że zespół z Bytomia pozostał bez trenera oraz sztabu szkoleniowego. Dlatego też od jakiegoś czasu trwają intensywne poszukiwania nowego szkoleniowca. W ostatnim czasie w mediach przewijało się przede wszystkim nazwisko Patryka Czubaka, a więc byłego trenera Widzewa Łódź. Teraz jednak Kamil Bętkowski na platformie X (dawniej Twitter) przekazał, że na liście życzeń jest trzech kandydatów, są to: Rafał Grzyb, Patryk Czubak i Jakub Dziółka.

POLECAMY TAKŻE

Łukasz Tomczyk
To on zastąpi Łukasza Tomczyka w Polonii Bytom?! Pracował w PKO Ekstraklasie
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Nowa twarz na ławce Rakowa. Oficjalna prezentacja za moment
Wisła Kraków - Śląsk Wrocław
To faworyci do awansu. Superkomputer wyliczył tabelę Betclic 1. Ligi

Według powyższego źródła, decyzja zostanie podjęta na przełomie roku, ale na dzisiaj trudno wyrokować, kto jest faworytem. Szczególnie ciekawa wydaje się jednak kandydatura Rafała Grzyba, który ostatnio odszedł z Jagiellonii Białystok. Przez wiele lat był on w sztabie Adriana Siemieńca, a wcześniej zapisał także znakomitą kartę jako piłkarz Dumy Podlasia.

Zobacz także: Widzew bliżej transferu reprezentanta Polski! Właśnie otrzymał zgodę na odejście