Kto zostanie nowym trenerem Polonii Bytom?! Trzech kandydatów

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Rafał Grzyb może objąć Polonię Bytom?!

Polonia Bytom w tym sezonie jest jedną z największych rewelacji w Betclic 1. ligi, jeśli nie największą. Zespół beniaminka rundę jesienną zakończył na drugiej pozycji w tabeli i jest jednym z głównych kandydatów do awansu do PKO Ekstraklasy. Szczególnie dobra praca Łukasza Tomczyka została doceniona przez Raków Częstochowa, który zdecydował się wykupić tego szkoleniowca do swojego zespołu w zastępstwie Marka Papszuna.

To oczywiście oznacza, że zespół z Bytomia pozostał bez trenera oraz sztabu szkoleniowego. Dlatego też od jakiegoś czasu trwają intensywne poszukiwania nowego szkoleniowca. W ostatnim czasie w mediach przewijało się przede wszystkim nazwisko Patryka Czubaka, a więc byłego trenera Widzewa Łódź. Teraz jednak Kamil Bętkowski na platformie X (dawniej Twitter) przekazał, że na liście życzeń jest trzech kandydatów, są to: Rafał Grzyb, Patryk Czubak i Jakub Dziółka.

Według powyższego źródła, decyzja zostanie podjęta na przełomie roku, ale na dzisiaj trudno wyrokować, kto jest faworytem. Szczególnie ciekawa wydaje się jednak kandydatura Rafała Grzyba, który ostatnio odszedł z Jagiellonii Białystok. Przez wiele lat był on w sztabie Adriana Siemieńca, a wcześniej zapisał także znakomitą kartę jako piłkarz Dumy Podlasia.

Zobacz także: Widzew bliżej transferu reprezentanta Polski! Właśnie otrzymał zgodę na odejście