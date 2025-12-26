Widzew Łódź chce Bartłomieja Drągowskiego, a ten właśnie otrzymał w Grecji zielone światło do opuszczenia klubu, o czym poinformował serwis "newspao.gr" . Czy to oznacza, że negocjacje postępują?

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Drągowski coraz bliżej transferu do Widzewa Łódź?

Dla nikogo nie jest już tajemnicą, że Widzew Łódź w tym okienku transferowym znów wyda wiele milionów euro na transfery. Do tej pory klub z Serca Łodzi sprowadził już trzech nowych piłkarzy i wydał na nich ponad pięć milionów euro. To jednak nie koniec, bowiem władze szukają do swojego zespołu jeszcze nowego bramkarza oraz skrzydłowego. W tym kontekście padają wielkie nazwiska, bowiem Widzew chce Kamila Grosickiego, o czym ostatnio pisał na naszych łamach Piotr Koźmiński.

Jeśli chodzi jednak o pozycję bramkarza, to wszystko wskazuje na to, że na liście życzeń jest Bartłomiej Drągowski. Informacje w tej sprawie od jakiegoś czasu krążą w mediach, ale nie jest pewne, że to właśnie reprezentant Polski jest numerem jeden. Niemniej w ewentualnym transferze pomóc może fakt, że według informacji przekazanych przez serwis „newspao.gr”, władze Panathinaikosu dały Drągowskiemu zielone światło na odejście z klubu. To z pewnością pozwoliłoby Widzewowi zapłacić mniej za Polaka.

Bartłomiej Drągowski w tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań. Łącznie dla Panathinaikosu wystąpił 72 razy. Wcześniej reprezentował barwy Fiorentiny, Spezii Calcio, Empoli oraz Jagiellonii Białystok, której jest wychowankiem. 28-latek ma ważną umowę w Grecji do końca czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 2,5 miliona euro.

