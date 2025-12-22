To on zastąpi Łukasza Tomczyka w Polonii Bytom?! Pracował w PKO Ekstraklasie

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Patryk Czubak poprowadzi Polonię Bytom?!

Polonia Bytom w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Trzeba nawet powiedzieć, że spektakularnie dobrze, bowiem w ostatnich tygodniach rundy jesienniej zespół złapał taką serię, że pozwoliła ona zakończyć rok 2025 na drugim miejscu w tabeli Betclic 1. ligi. To wynik zdecydowanie, którego nikt się nie spodziewał. Przypomnijmy, że mówimy o beniaminku zaplecza PKO Ekstraklasy.

Dlatego też, dobre wyniki i świetny styl gry zespołu sprawiły, że Łukasz Tomczyk został nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Szkoleniowiec dzisiaj został zaprezentowany w nowym klubie. To oczywiście wielka szansa dla niego, ale też sporo wyzwanie dla klubu z Górnego Śląska, aby szybko i dobrze zastąpić byłego już szkoleniowca. W ostatnim czasie w kontekście pierwszego trenera Polonii mówiło się o kilku nazwiskach, ale teraz padło konkretne. Według informacji przekazanych przez Łukasza Wiśniowskiego z portalu „Meczyki.pl”, numerem jeden do objęcia Polonii jest Patryk Czubak.

Były szkoleniowiec Widzewa Łódź obecnie jest asystentem Zeljko Sopicia w NK Osijek. Wcześniej współpracował z tym trenerem w Polsce. W sumie zespół z Serca Łodzi ten 32-letni szkoleniowiec prowadził dziewięć razy. Jak przekazał jednak dziennikarz, wiele w kwestii jego zatrudnienia uzależnione jest od dostania się na kurs UEFA Pro. Co ciekawe, Czubak jest także rozpatrywany jako członek sztabu Marka Papszuna w Legii.

