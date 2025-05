Kto dołączy do Arki Gdynia? Wisła Płock w grze o TOP2

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Hit na koniec kolejki

Betclic 1. liga na koniec 32. kolejki przygotowała potencjalnie niezwykle interesujące starcie. W Płocku zagrają trzeci i pierwszy zespół w ligowej klasyfikacji. Miejscowa Wisła potrzebuje kompletu dziewięciu punktów oraz serii porażek ekipy z Niecieczy. Szansa na bezpośredni awans jest zatem mocno teoretyczną.

Spokój ma już Arka Gdynia, która nie zamierza tracić impetu. Jej celem jest zakończenie rozgrywek na pierwszym miejscu. Do tego potrzebne są punkty w najbliższej potyczce. Początek meczu Wisła kontra Arka w poniedziałek 12 maja. Transmisja w TVP Sport oraz na stronie tvpsport.pl.

Wisła musi ustabilizować formę

Piłkarze z Płocka delikatnie zawiedli fanów remisem z Polonią. Jeszcze większy zawód przyniósł przegrany mecz ze Zniczem. Mocnym powiewem optymizmu był wygrany pojedynek z Wisłą Kraków.

Arka nie zwykła przegrywać meczów. To zaprowadziło ją do upragnionego awansu. Nie mogło być inaczej, skoro ogrywasz największego rywala, pieczętując przepustkę do wyższej ligi.

Mecze drużyny Wisła Płock Wisła Kraków 1 Wisła Płock 3 Wisła Płock 2 Znicz Pruszków 3 Polonia Warszawa 0 Wisła Płock 0 Wisła Płock 3 ŁKS Łódź 0 Stal Rzeszów 0 Wisła Płock 1 Mecze drużyny Arka Gdynia Arka Gdynia 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Pogoń Siedlce 1 Arka Gdynia 1 Arka Gdynia 1 Odra Opole 0 Chrobry Głogów 2 Arka Gdynia 2 Arka Gdynia 3 Warta Poznań 0

Przerasta ich choćby strzelenie gola

Pierwszoligowe boje z Arką to głównie nieprzyjemne wspomnienia dla fanów z Płocka. Wisła przegrała każde z trzech ostatnich bezpośrednich spotkań. Bilans bramkowy to zaś 0-7.

Kursy bukmacherskie na mecz: Wisła Płock – Arka Gdynia

Wyżej w tabeli znajduje się Arka Gdynia. Mimo tego lider tabeli nie będzie faworytem w Płocku. Wskazuje na to kurs 3.05. Tymczasem według bukmachera Betclic kurs na Wisłę to 2.10.

Zwycięzca Strona Kursy WISŁA 2.10 REMIS 3.30 ARKA 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2025 21:04 .

Who will win ? Wisła Płock W W W R P W ? 42.1 % Remis 27.8 % Arka Gdynia W W R W R W ? 30.1 %

