Królewski żałuje jego odejścia. „To mój największy błąd w Wiśle Kraków”

Jarosław Królewski w rozmowie z serwisem Polsat Sport zdradził, co uważa za swój największy błąd w Wiśle Kraków. Właściciel klubu żałuje, że w przeszłości nie zatrzymał w drużynie Alberta Rude.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski żałuje, że Rude odszedł z Wisły Kraków

Wisła Kraków zakończyła rundę jesienną w Betclic 1. Lidze na fotelu lidera. Po pierwszej części sezonu Biała Gwiazda z przewagą aż dziewięciu punktów zajmuje 1. miejsce w tabeli. Wszystko wskazuje na to, że są na dobrej drodze, aby w końcu wrócić do Ekstraklasy.

Jarosław Królewski przy okazji przerwy zimowej udzielił wywiadu portalowi Polsat Sport. W rozmowie poruszono m.in. wątek transferowy dot. odejścia jednego z zawodników do Wieczystej Kraków. Ciekawym wątkiem był także temat byłego trenera Wisły – Alberta Rude. Okazuje się, że właściciel krakowskiego klubu uważa, że odejście Hiszpana to jeden z większych błędów jakie popełnił w klubie.

– Oczywiście, że mogłem się bardziej postarać, żeby Albert został z nami. Jego odejście było moim błędem, myślę, że jednym z większych, jakie popełniłem w Wiśle Kraków. Nie zmienia to faktu, że od Alberta nauczyliśmy się bardzo dużo, jesteśmy w stałym kontakcie – powiedział.

– Wisła ma dziś swój sztab trenerski, uzupełniony przez byłych trenerów Akademii, naszych ludzi, wychowanych tutaj. Jesteśmy z tego sztabu zadowoleni. I nie planujemy zmian po ewentualnym wejściu do Ekstraklasy, to chyba rzecz naturalna – dodał Jarosław Królewski.

Albert Rude pracował w Wiśle Kraków od grudnia 2023 do maja 2024 roku. W tym czasie prowadził drużynę w 18 meczach, a jego bilans to 8 zwycięstw, 4 remisy i 6 porażek. Choć nie wywalczył awansu do Ekstraklasy, to sensacyjnie zdobył Puchar Polski. Aktualnie 38-letni trener pracuje w drugoligowym klubie z Danii – Kolding IF.