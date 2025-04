Królewski wyjaśnił tajemniczą absencję. Uspokoił kibiców Wisły

Wisła Kraków zagra z Jagiellonią Białystok w Superpucharze Polski. W kadrze meczowej zabrakło Mariusza Kutwy. Jarosław Królewski zdradził, że zawodnik ma drobną kontuzję, ale w poniedziałek wróci do treningów.

PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Mariusz Kutwa z drobną kontuzją, do treningów wróci w poniedziałek

Wisła Kraków w środę stanie do walki o kolejne trofeum. Po zwycięstwie Pucharu Polski w ubiegłym roku otrzymali prawo gry w finale Superpucharu Polski. Ich rywalem na PGE Narodowym będzie aktualny mistrz Polski, czyli Jagiellonia Białystok.

Po ogłoszeniu wyjściowych składów w mediach społecznościowych “Białej Gwiazdy” rozpętała się burza ws. nieobecności Mariusza Kutwy. 21-latek nie znalazł się nawet na ławce rezerwowych. Fani zastanawiali się, co jest powodem absencji obrońcy, a z odpowiedzią przyszedł Jarosław Królewski. Prezes krakowskiego klubu zdradził, że chodzi o kontuzję, lecz uraz nie jest poważny, a gracz niebawem wznowi treningi. Na zajęcia z resztą zespołu ma wrócić w najbliższy poniedziałek.

– Kontuzja. Dwójka. Nic poważnego. Od poniedziałku powrót do treningu – odpowiedział na jeden z komentarzy Jarosław Królewski.

Kutwa w ostatnim czasie był jednym z wyróżniających się zawodników Wisły Kraków. Łącznie w bieżącym sezonie wystąpił w 21 meczach. w których zdobył jednego gola i zaliczył dwie asysty. Młody obrońca to wychowanek “Białej Gwiazdy”, z którą wiąże go umowa do 2027 roku.

Wyjściowy skład Wisły Kraków na mecz z Jagiellonią:

Wisła: Patryk Letkiewicz – Rafał Mikulec, Wiktor Biedrzycki, Alan Uryga, Bartosz Jaroch – James Igbekeme, Olivier Sukiennicki, Marko Poletanović – Frederico Duarte, Łukasz Zwoliński, Angel Baena