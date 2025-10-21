Królewski otwarcie o transferach. To kluczowa kwestia

16:15, 21. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Meczyki.pl

Jarosław Królewski był gościem programu "I Liga Raport" na kanale Meczyki.pl. Prezes Wisły Kraków wypowiedział się m.in. na temat sytuacji kadrowej i zimowego okienka transferowego.

Jarosław Królewski
Łukasz Laskowski/ PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski: wzmocnienia nie są wykluczone

Wisła Kraków zdominowała pierwszą ligę. Nie tylko pod względem sportowym. Raport „Grant Thornton” wskazał jej przewagę nad pozostałymi drużynami zaplecza Ekstraklasy. Jarosław Królewski skomentował jego wyniki.

– Cieszymy, że trzeci rok z rzędu notujemy bardzo duży wzrost przychodów. W najważniejszych wskaźnikach, jak np. przychody z bieżącej działalności, Wisła jest obecnie 6. czy 7. klubem – biorąc pod uwagę też kluby Ekstraklasy – przyznał prezes Białej Gwiazdy.

Królewski został zapytany o sytuację kadrową Wisły i plany na zimę. Czy krakowianie sprowadzą nowego napastnika? – Przyglądamy się tej sytuacji. Przede wszystkim chcielibyśmy zbilansować zespół. Kadra dobrze funkcjonuje. Chcemy wierzyć w zawodników, którzy już tutaj są. To jest dla nas kluczowa kwestia. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę możliwe kontuzje i problemy zdrowotne, które mogą wyniknąć w drugiej połowie sezonu. Obserwujemy kilku zawodników, również na tej pozycji. W naszej lidze są piłkarze, którym kończą się kontrakty i być może o nich powalczymy – zdradził.

