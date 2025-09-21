Królewski chwali ligowego rywala Wisły Kraków. Te słowa mówią wiele

Jarosław Królewski w mediach społecznościowych pochwalił Polonię Bytom za konsekwencję i mądre podejście do budowy drużyny. Beniaminek 1 Ligi radzi sobie znakomicie, zgromadził 19 punktów i jest trzeci w tabeli.

Piotr Front . Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Polonia Bytom rośnie w siłę. Wisła Kraków musi uważać

Polonia Bytom w sobotę pokazała siłę, wygrywając aż 4:0 z Miedzią Legnica. Zespół beniaminka udowodnił, że jego świetna postawa nie jest przypadkiem. Po dziesięciu kolejkach ma 19 punktów i znajduje się na trzecim miejscu w tabeli. To sprawia, że drużyna staje się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń sezonu.

Na występ Polonii zareagował Jarosław Królewski. Prezes Wisły Kraków docenił podejście rywala do organizacji pracy. – Jestem pod ogromnym wrażeniem pracy zespołu Polonii Bytom, zwłaszcza działu sportowego. Świetnie prowadzona metodologia, analityka i inteligentne podejście do procesu. Wielkie brawa dla nich! Gratuluję z całego serca konsekwencji – napisał na „X”.

Słowa Królewskiego pokazują, że Polonia zyskała uznanie w ligowej stawce nie tylko za wyniki sportowe, ale także za sposób działania. Klub wyznacza kierunek, w którym buduje drużynę w oparciu o wiedzę i system, a nie przypadek czy krótkotrwałe rozwiązania.

Świetna forma beniaminka sprawia, że niespodziewanie wyrasta on na poważnego konkurenta Wisły Kraków w walce o awans do PKO Ekstraklasy. Biała Gwiazda rozpoczęła sezon bardzo dobrze, ale ostatnie tygodnie pokazują pierwsze problemy. Drużyna przegrała z Miedzią i zremisowała z Odrą Opole przed własną publicznością.

To sprawia, że przewaga Wisły nad rywalami topnieje. Jeśli Polonia utrzyma wysoką dyspozycję, może do końca sezonu pozostawać w grze o awans. Rywalizacja o powrót do elity zapowiada się więc wyjątkowo pasjonująco, a kibice w Bytomiu mają powody do wielkiej dumy.

Zobacz również: Lewandowski odpocznie z Getafe? Flick szykuje zmiany w składzie Barcelony