Wisła Kraków spokojna o przyszłość
Osiem spotkań, 19 punktów, 30 strzelonych goli i dziewięć straconych – takim dorobkiem legitymuje się Wisła Kraków po blisko dwóch miesiącach rywalizacji na zapleczu Ekstraklasy. Biała Gwiazda zanotowała sześć zwycięstw z rzędu, jednak w dwóch ostatnich kolejkach nie znalazła sposobu na rywali. Remis w pojedynku z Odrą Opole uratował Maciej Kuziemka, który popisał się efektownym uderzeniem pod poprzeczkę.
Skrzydłowy, który do tej pory zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst, jest jednym z bohaterów początkowej fazy sezonu. Cztery dni po meczu z Niebiesko-Czerwonymi Wisła przekazała kluczowe wieści w sprawie 19-latka. Jego kontrakt został przedłużony.
– Umowa z 19-letnim skrzydłowym – Maciejem Kuziemką została automatycznie przedłużona. Obecna umowa z piłkarzem obowiązuje teraz do 30.06.2027 roku – czytamy w oficjalnym komunikacie. – Automatyczne przedłużenie nie eliminuje rozmów na temat dłuższego kontraktu z utalentowanym zawodnikiem Białej Gwiazdy, które są obecnie prowadzone – dodaje klub z Reymonta.
Wisła Kraków kolejne spotkanie rozegra w niedzielę. Rywalem Białej Gwiazdy będzie Górnik Łęczna.