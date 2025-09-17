Wisła Kraków zanotowała udane otwarcie sezonu i po ośmiu meczach przewodzi pierwszoligowej stawce. Kontrakt z jednym z bohaterów początkowego etapu walki o awans właśnie został przedłużony, o czym poinformował klub.

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Odra Opole

Wisła Kraków spokojna o przyszłość

Osiem spotkań, 19 punktów, 30 strzelonych goli i dziewięć straconych – takim dorobkiem legitymuje się Wisła Kraków po blisko dwóch miesiącach rywalizacji na zapleczu Ekstraklasy. Biała Gwiazda zanotowała sześć zwycięstw z rzędu, jednak w dwóch ostatnich kolejkach nie znalazła sposobu na rywali. Remis w pojedynku z Odrą Opole uratował Maciej Kuziemka, który popisał się efektownym uderzeniem pod poprzeczkę.

Skrzydłowy, który do tej pory zdobył dwie bramki i zanotował pięć asyst, jest jednym z bohaterów początkowej fazy sezonu. Cztery dni po meczu z Niebiesko-Czerwonymi Wisła przekazała kluczowe wieści w sprawie 19-latka. Jego kontrakt został przedłużony.

– Umowa z 19-letnim skrzydłowym – Maciejem Kuziemką została automatycznie przedłużona. Obecna umowa z piłkarzem obowiązuje teraz do 30.06.2027 roku – czytamy w oficjalnym komunikacie. – Automatyczne przedłużenie nie eliminuje rozmów na temat dłuższego kontraktu z utalentowanym zawodnikiem Białej Gwiazdy, które są obecnie prowadzone – dodaje klub z Reymonta.

Mamy Wam coś do przekazania! 🔥 Dzięki występowi Macieja Kuziemki w meczu #WISODR i zyskaniu kolejnych minut na boisku kontrakt z młodym zawodnikiem uległ automatycznemu przedłużeniu do 30.06.2027 roku 💪



▶️ https://t.co/uTBtsRrCJu pic.twitter.com/jAdPG5LTvb — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) September 17, 2025

Wisła Kraków kolejne spotkanie rozegra w niedzielę. Rywalem Białej Gwiazdy będzie Górnik Łęczna.