Kolejny trener w Betclic 1. lidze może stracić pracę. Już szukają następcy

Znicz Pruszków, to kolejny klub po GKS-ie Tychy oraz Wieczystej Kraków, który w najbliższym czasie może zwolnić trenera w Betclic 1. lidze. Informacje w tej sprawie przekazał Jakub Kłyszejko z "TVP Sport".

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Znicz Pruszków

Znicz kolejnym klubem, który zwolni trenera?

Znicz Pruszków w tym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców. Wszyscy mieli bowiem nadzieję, że kolejny raz zespół będzie mógł spokojnie się utrzymać w Betclic 1. lidzie i bez większych problemów dotrwa do końca sezonu. Tak przecież było zarówno w poprzedniej kampanii, jak i dwa lata temu. Wówczas nawet można powiedzieć, że było lepiej niż ktokolwiek by się spodziwał.

Obecnie jednak w ligowej tabeli Znicz na koncie ma tylko 10 punktów po rozegranych 15 meczach, a to przekłada się na 18., ostatnie miejsce w Betclic 1. lidze. Nic więc dziwnego, że władze klubu myślą o kolejnej w tym sezonie zmianie trenera. Na początku kampanii Marcina Matysiaka zastąpił bowiem Peter Struhar. Według informacji przekazanych przez Jakuba Kłyszejko z „TVP Sport”, szkoleniowiec nie może liczyć jednak na bezpieczną posadę i wkrótce może stracić pracę. Znicz szuka już bowiem nowego trenera i prowadzi w tej sprawie rozmowy.

To byłoby więc kolejne zwolnienie trenera w Betclic 1. lidze w ostatnim czasie. Raptem po ostatniej kolejce z posadą trenera pożegnał się Artur Skowronek, który został zwolniony z GKS-u Tychy oraz Gino Lettieri, który z kolei po raptem trzech meczach przestał pracować w Wieczystej Kraków.

