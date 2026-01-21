Jop widzi w nim wielki talent. Piłkarz Wisły zagra w reprezentacji?

15:45, 21. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki

Wisła Kraków ma w swoich szeregach wielu utalentowanych piłkarzy. Dużą uwagę przykuwa Kacper Duda, którego Mariusz Jop widzi w przyszłości w reprezentacji Polski. Opisał go w wywiadzie na kanale "Meczyki".

Piłkarze Wisły Kraków
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła ma w swoich szeregach przyszłego reprezentanta Polski?

Wisła Kraków w tym sezonie wreszcie może wywalczyć awans do Ekstraklasy. Zimuje na czele pierwszoligowej tabeli, a do tego ma stabilną przewagę punktową nad resztą stawki. Jesienią ekipa Mariusza Jopa imponował atrakcyjną grą i skutecznością. Kibiców cieszy również fakt, że o jej sile stanowią w sporej części młodzi, utalentowani zawodnicy.

Biała Gwiazda dostrzega w nich oczywiście potencjał sprzedażowy, ale na pierwszym miejscu stawia wynik sportowy. Z tego względu odrzuciła niedawno ofertę za Kacpra Dudę, w ramach której mogła zarobić nawet 1,5 mln euro. Środkowy pomocnik jest piłkarzem z wyjściowej jedenastki, więc o jego odejściu nie było mowy.

Duda od dawna wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. Mariusz Jop ceni jego umiejętności i widzi w nim potencjalnego przyszłego reprezentanta Polski.

– Pomimo młodego wieku jest doświadczony, pokazuje swoje wysokie umiejętności w lidze i młodzieżowej kadrze. W przyszłości może grać w pierwszej reprezentacji, ma potencjał do tego. Zachowuje rozsądek i spokój, ma cele związane z Wisłą Kraków. Cieszę się, że mam go do dyspozycji – wytłumaczył Jop w wywiadzie na kanale „Meczyki”.

22-latek rozgrywa bardzo dobry sezon. Uzbierał dotąd dwa trafienia oraz sześć asyst w 22 występach.