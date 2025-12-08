Ruch z pierwszym wyjazdowym triumfem! Fornalik mówił, co dalej z Niebieskimi

Ruch Chorzów wygrał w niedzielę pierwszy mecz na wyjeździe w tym sezonie. Niebiescy pokonali Górnik Łęczna (1:0). Po spotkaniu głos na jego temat zabrał trener Waldemar Fornalik.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Waldemar Fornalik po spotkaniu Górnik Łęczna – Ruch Chorzów

Ruch Chorzów dzięki niedzielnej wygranej w ramach 19. kolejki Betclic 1. Ligi okazał się lepszy od Górnika Łęczna. Jedynego gola w spotkaniu strzelił Patryk Szwedzik, mający osiem trafień na koncie w tym sezonie. Po zakończeniu meczu swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec 14-krotnego mistrza Polski.

– Na pewno bardzo nam zależało, żeby zakończyć tę rundę, czy też tę jesień. No i wygraliśmy. Dopisaliśmy trzy cenne punkty. Nie są to łatwe mecze z drużynami, które są zdesperowane i potrzebują punktów. Takie mecze trzeba rozegrać bardzo mądrze. Myślę, że w wielu fazach i fragmentach dobrze to wyglądało – powiedział trener Waldemar Fornalik na pomeczowej konferencji prasowej opublikowanej przez Ruch TV.

– Szkoda, że nie zdobyliśmy wcześniej drugiej bramki, bo były ku temu okazje. Myślę, że dorobek 30 punktów na koniec jesieni jest niezły. Nie chcę jeszcze podsumowywać tej jesieni, ale uważam, że te 30 punktów to dobra pozycja wyjściowa, aby zagrać o coś na wiosnę. Jeśli dokonamy kilku dobrych ruchów i jeśli sytuacja w klubie będzie odpowiednia do tego, by walczyć z innymi jak równy z równym – zaznaczył były selekcjoner reprezentacji Polski.

Do ligowego grania Ruch wróci w lutym. W pierwszym spotkaniu po zimowej przerwie chorzowska drużyna zmierzy się ze Śląskiem Wrocław.

