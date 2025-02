Górnik Łęczna przed szansą na kolejne zwycięstwo. Znicz ma jednak inne plany

PressFocus Na zdjęciu: Pavol Stano

Górnik Łęczna podejmuje Znicz Pruszków

Jednym z sobotnich spotkań Betclic 1. ligi będzie rywalizacja pomiędzy Górnikiem Łęczna a Zniczem Pruszków. Będzie to starcie 7. z 10. drużyną ligi.

Łęcznianie to z pewnością ekipa, która liczy w tym sezonie na zakwalifikowanie się do strefy barażowej i jak na razie są na dobrej drodze. Z kolei Znicz głównie nastawiał się na grę o utrzymanie, ale dobra forma zespołu poskutkowała stabilnym miejscem w środku tabeli.

Kto wygra mecz? Górnik Łęczna

Remis

Znicz Pruszków Górnik Łęczna

Remis

Znicz Pruszków 0 Votes

Ostatnie mecze Górnika i Znicza

Górnik Łęczna w poprzedniej kolejce przegrał z zespołem Polonii Warszawa w stolicy 1:2, choć to właśnie goście jako pierwsi wyszli tego dnia na prowadzenie. Niemniej finalnie zakończyło się to dal nich gorzej, niż oczekiwano. Z kolei na inaugurację zmagań w 2025 roku zremisowali oni w Łodzi z ŁKS-em 2:2. Jeśli chodzi zaś o zespół Znicza Pruszków, to podopieczni Grzegorza Szoki ostatnio przegrali z Arką Gdynia przed własną publicznością, ale co warte uwagi, w pierwszym meczu w tym roku okazali się lepsi od Wisły Kraków, z którą pod Wawelem wygrali 1:0.

Mecze drużyny Górnik Łęczna Polonia Warszawa 2 Górnik Łęczna 1 Górnik Łęczna 2 ŁKS Łódź 2 Wisła Płock 2 Górnik Łęczna 2 Górnik Łęczna 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Pogoń Siedlce 1 Górnik Łęczna 1 Mecze drużyny Znicz Pruszków Znicz Pruszków 0 Arka Gdynia 1 Wisła Kraków 0 Znicz Pruszków 1 Stal Rzeszów 2 Znicz Pruszków 1 Znicz Pruszków 0 Stal Stalowa Wola 1 GKS Tychy 1 Znicz Pruszków 1

Górnik – Znicz: Bezpośrednie mecze tych ekip

W pierwszym meczu w tym sezonie kibice oglądać mogli grad bramek. Górnik wygrał bowiem w Pruszkowie 3:2. Z kolei w poprzednim sezonie, gdy obie te ekipy również spotykały się na poziomie Betclic 1. ligi raz lepszy okazywał się zespół z Łęcznej, a raz padł remis. Było to w domowym starciu na stadionie Górnika.

Reklama

Górnik – Znicz: kursy bukmacherów

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół Górnika Łęczna. Kurs na zwycięstwo ekipy Pavola Stano wynosi 2.18. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.05. Na trzy punkty ekipy Znicza Pruszków zagramy za 3.30.

Wynik Operator Kurs Górnik Łęczna 2.18 Remis 3.05 Znicz Pruszków 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2025 16:59 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Górnik Łęczna R R W W R P ? 42.3 % Remis 29.9 % Znicz Pruszków P R W P W P ? 27.8 %

Spotkanie Górnika ze Zniczem będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji na kanale TVP 3. Mecz będzie można obejrzeć na stronie oraz w aplikacji sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.