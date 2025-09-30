Górnik Łęczna dokonuje zmian. Zapadła decyzja ws. przyszłości Stolarczyka

Górnik Łęczna przekazał ważną decyzję. Na ławce trenerskiej przestanie zasiadać Maciej Stolarczyk. Przyszłość szkoleniowca w lubelskim zespole jest już przesądzona.

Maciej Stolarczyk zostanie zwolniony z Górnika Łęczna

Górnik Łęczna fatalnie prezentuje się od początku sezonu. Lubelski zespół wyprzedza tylko Znicz Pruszków w ligowej tabeli. W ostatnim ligowym spotkaniu podopieczni Macieja Stolarczyka mierzyli się na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Mecz nie poszedł po ich myśli, ponieważ przegrali rezultatem 0:2.

Po ostatniej ligowej porażce została podjęta ważna decyzja. Górnik Łęczna za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony poinformował, że z pracą w pierwszoligowcu pożegnał się Maciej Stolarczyk. Miara się przebrała i lubelski klub postanowił zakończyć współpracę z dotychczasowym szkoleniowcem.

Maciej Stolarczyk na początku lipca objął funkcję pierwszego trenera Górnika Łęczna. Zastąpił na tym stanowisku Pavola Stano. Pierwszoligowiec dotychczas pod wodzą 53-letniego trenera rozegrał 12 spotkań. Bilans spotkań jest fatalny. Zespół ze szkoleniowcem na ławce średnio zdobywa pół punktu na mecz, co jest fatalnym wynikiem.

Obecnie nie znamy nazwisko możliwego następcy Macieja Stolarczyka. Trudno przewidzieć, w którym kierunku pójdzie Górnik Łęczna. Niewątpliwie, klub potrzebuje trzęsienia ziemi, aby za chwilę nie wylądować w Betclic 2. Lidze.

