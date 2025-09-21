Gorący stołek w klubie Betclic 1. ligi. Zwolnienie kwestią czasu?!

17:34, 21. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Robert Bońkowski, sport.tvp.pl

Górnik Łęczna wkrótce może pożegnać się z trenerem Maciejem Stolarczykiem. Gorące dni przed szkoleniowcem, o czym donosi Robert Bońkowski z "TVP Sport".

Górnik Łęczna
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Górnik Łęczna

Górnik Łęczna zmieni trenera?!

Górnik Łęczna to klub, który przyzwyczaił kibiców naszej polskiej piłki do tego, że co roku wymieniany jest w gronie zespołów, które mogłyby powalczyć o grę w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Tak przecież było chociażby rok temu, gdy niewiele zabrakło do tego celu. W tej kampanii od początku wiadomo jednak, że cele są inne, bowiem klub przeszedł w letnim okienku transferowym spore zmiany i przede wszystkim liczy się utrzymanie w Betclic 1. lidze.

Po dziesięciu rozegranych meczach jednak piłkarze Macieja Stolarczyka mają na swoim koncie raptem sześć punktów, a to daje im 17. miejsce w ligowej stawce. Gorsi od łęcznian są tylko piłkarze Znicza Pruszków. W tym klubie doszło już do zmiany szkoleniowca i wiele wskazuje, że podobna droga czeka Górnika. Według informacji przekazanych przez Roberta Bońkowskiego z „TVP Sport”, bardzo gorąco jest wokół trenera Stolarczyka.

POLECAMY TAKŻE

Kacper Duda i Maciej Kuziemka
Wisła Kraków wygrała rzutem na taśmę. Ważne przełamanie [WIDEO]
Mariusz Jop
Wisła Kraków w natarciu. Jop analizował rywala i rotacje w składzie
Carlitos
Carlitos kontuzjowany! Jak wpłynie to na grę Wieczystej?

Właściwie można powiedzieć, że w najbliższych dniach może dojść do rozstania ze szkoleniowcem, który objął ekipę przed startem sezonu. W swojej karierze Maciej Stolarczyk prowadził już chociażby kilka ekstraklasowych ekip, m.in. Jagiellonię Białystok oraz Wisłę Kraków.

Zobacz także: Wisła Kraków wygrała rzutem na taśmę. Ważne przełamanie [WIDEO]