Gorący stołek w klubie Betclic 1. ligi. Zwolnienie kwestią czasu?!

PressFocus Na zdjęciu: Górnik Łęczna

Górnik Łęczna zmieni trenera?!

Górnik Łęczna to klub, który przyzwyczaił kibiców naszej polskiej piłki do tego, że co roku wymieniany jest w gronie zespołów, które mogłyby powalczyć o grę w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. Tak przecież było chociażby rok temu, gdy niewiele zabrakło do tego celu. W tej kampanii od początku wiadomo jednak, że cele są inne, bowiem klub przeszedł w letnim okienku transferowym spore zmiany i przede wszystkim liczy się utrzymanie w Betclic 1. lidze.

Po dziesięciu rozegranych meczach jednak piłkarze Macieja Stolarczyka mają na swoim koncie raptem sześć punktów, a to daje im 17. miejsce w ligowej stawce. Gorsi od łęcznian są tylko piłkarze Znicza Pruszków. W tym klubie doszło już do zmiany szkoleniowca i wiele wskazuje, że podobna droga czeka Górnika. Według informacji przekazanych przez Roberta Bońkowskiego z „TVP Sport”, bardzo gorąco jest wokół trenera Stolarczyka.

Właściwie można powiedzieć, że w najbliższych dniach może dojść do rozstania ze szkoleniowcem, który objął ekipę przed startem sezonu. W swojej karierze Maciej Stolarczyk prowadził już chociażby kilka ekstraklasowych ekip, m.in. Jagiellonię Białystok oraz Wisłę Kraków.

Zobacz także: Wisła Kraków wygrała rzutem na taśmę. Ważne przełamanie [WIDEO]

