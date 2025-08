GKS Tychy nie wpuści kibiców Wisły. PZPN zareagował

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

PZPN zareagował na decyzję GKS-u Tychy ws. kibiców Wisły Kraków

Wisła Kraków wciąż nie może liczyć na wsparcie swoich kibiców podczas meczów wyjazdowych. Od dłuższego czasu fani Białej Gwiazdy nie są wpuszczani na sektor gości niemal wszystkich klubów w Betclic 1. Lidze. W najbliższy poniedziałek (4 sierpnia) podopieczni Mariusza Jopa zmierzą się z GKS-em Tychy. Jak poinformował na platformie X Jarosław Królewski, fani krakowskiego klubu znowu nie zobaczą meczu na żywo. Gospodarze jako powód wskazali problem z systemem kontroli wejścia na stadion w strefie dla gości.

Całej sprawie przyjrzał się PZPN, który wydał oficjalny komunikat. Okazuje się, że GKS Tychy nie przesłał federacji pełnej dokumentacji, więc nie można stwierdzić, czy usterka jest prawdziwa. Ponadto bez względu na to, czy wystąpiła, czy nie, to nie wyklucza to przyjęcia kibiców gości. Jeśli gospodarze podejmą decyzję o całkowitym zamknięciu sektora gości, to sprawa zostanie skierowana do Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Poniżej przedstawiamy pełną treść komunikatu polskiej federacji.

„Przedstawiciele federacji zwrócili się do KP GKS Tychy S.A. oraz operatora stadionu z wnioskiem o przedstawienie dokładnej dokumentacji dotyczącej usterki systemu kontroli wejścia do strefy kibiców gości. Nie uzyskali jednak pełnej dokumentacji, w której zabrakło między innymi logowań z systemu kontroli dostępu. Na tej podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić czy do usterki rzeczywiście doszło. Jednocześnie przedstawiciele PZPN stwierdzili, że niezależnie od tego, sytuacja nie uniemożliwia całkowicie przyjęcia kibiców gości. Możliwe jest bowiem zastosowanie innych rozwiązań operacyjnych, które umożliwiają wejście zorganizowanej grupy kibiców gości na stadion, choć być może w ograniczonej liczbie. Konkretne rozwiązania zostały przedstawione podczas rozmowy delegacji PZPN z przedstawicielami klubu KP GKS Tychy S.A. oraz operatora stadionu. W przypadku podtrzymania decyzji o całkowitym zamknięciu strefy dla kibiców gości przez klub KP GKS Tychy S.A. oraz niedostarczeniu kompletnej dokumentacji uzasadniającej tę decyzję, sprawę rozpatrywać będzie Komisja Dyscyplinarna PZPN” – brzmi komunikat PZPN.

Wisła Kraków po 2. kolejkach zajmuje 1. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi z dorobkiem sześciu punktów. Z kolei GKS Tychy ze względu na gorszy bilans bramek plasuje się na 3. miejscu. Podium obok nich uzupełnia jeszcze beniaminek – Polonia Bytom.