fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice GieKSy Katowice

Ambitne cele na nową kampanię ligową ma GKS Katowice

Ekipa z Bukowej ogłosiła pozyskanie Shuna Shibaty ze Stomilu Olsztyn

Japończyk związał się z katowicką ekipą na zasadzie transferu definitywnego

Shun Shibata nowym zawodnikiem GieKSy Katowice

GKS Katowice ma zamiar w końcu włączyć się na dobre do gry o awans do Ekstraklasy.W tym kierunku przeprowadzane były wzmocnienia drużyny Rafała Góraka. Najnowszym nowym nabytkiem został Japończyk.

“Pomocnik Shun Shibata przeszedł do GKS-u Katowice na zasadzie transferu definitywnego ze Stomilu Olsztyn i związał się z GieKSą dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia. Shibata jest wychowankiem japońskiej drużyny Nagoya Grampus” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej klubu.

Japoński piłkarz w ostatnim czasie bronił barw Stomilu Olsztyn. Wystąpił w ostatnim sezonie w 32 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i sześć asyst.

– Od kilku tygodni pracowaliśmy nad transferem do naszego Klubu Shuna Shibaty, który miał obowiązujący kontrakt ze Stomilem Olsztyn. Zależało nam na pozyskaniu zawodnika na pozycję środkowego pomocnika, który zwiększy rywalizację sportową w drużynie. Shun Shibata od blisko 3,5 roku występuje w polskich rozgrywkach ligowych, co było dla nas korzystne przy realnej ocenie jego potencjału i umiejętności sportowych – mówił dyrektor sportowy katowickiej ekipy – Dawid Dubas.

– Zawodnik był wiodącą postacią w drużynie Stomilu Olsztyn, z którym w ubiegłym sezonie doszedł do baraży o udział w rozgrywkach 1 Ligi, a także wyróżniającym się zawodnikiem rozgrywek 2 Ligi. Przez to, że od dłuższego czasu przebywa w naszym kraju, proces adaptacyjny w naszej drużynie będzie dla niego łatwiejszy. Na to również zwracaliśmy uwagę. Cieszę się, że Shun dołączył do naszego zespołu i wierzę, że będzie dobrze czuł się w Katowicach – mówi Dawid Dubas, dyrektor sportowy GKS-u Katowice.

