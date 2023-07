GieKSa finalizuje dwa transfery

fot. PressFocus Na zdjęciu: Shun Shibata (z lewej)

Lipiec w kontekście wzmocnień GKS Katowice może zakończyć solidnie

Samuel Szczygielski z Meczyki.pl przekazał na Twitterze, że do ekipy Rafała Góraka dołączy dwóch zawodników

Szeregi Trójkolorowych mają wzmocnić bramkarz i ofensywny pomocnik

Pęksa i Shibata wzmocnią GieKSę

GKS Katowice ma zamiar powalczyć co najmniej o miejsce premiowane grę w barażach o awans do Ekstraklasy. Jednocześnie podopieczni Rafała Góraka w pierwszej części rozgrywek Fortuna 1 Ligi mają zamiar zrobić wszystko, co w ich mocy, aby namieszać w lidze.

Dziennikarz Samuel Szczygielski z Meczyki.pl przekazał, że Przemysław Pęksa i Shut Shibata mają zasilić szeregi katowiczan. Pierwszy ma wzmocnić rywalizację wśród bramkarzy. Japończyk ma natomiast okazać się wzmocnień ofensywy Trójkolorowych.

Przemysław Pęksa może zostać nowym bramkarzem GieKSy Katowice. W poprzednim sezonie rozegrał 20 spotkań w 1. lidze w barwach Stali Rzeszów.



Shun Shibata trenował dziś z zespołem. Także to już tylko kwestia oficjalnej prezentacji. @Meczykipl — Samuel Szczygielski (@SamSzczygielski) July 19, 2023

GieKSa już w pierwszej kolejce ligowej będzie miała wysoko zawieszoną poprzeczkę. Rywalem drużyny z Katowice będzie Miedź Legnica. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 23 lipca o godzinie 18:00.

