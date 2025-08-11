Filipe Nascimento wraca do Polski! [NASZ NEWS]

Kibice Ekstraklasy pamiętają Filipe Nascimento z gry w Górniku Zabrze i Radomiaku. Potem Portugalczyk wyjechał do Egiptu, ale z ustaleń goal.pl wynika, że właśnie wraca na polskie boiska.

Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Filipe Nascimento

Trzeci klub w Polsce

Filipe Nascimento zaliczył wcześniej w Polsce dwa kluby. Najpierw dał się poznać jako piłkarz Radomiaka, a następnie przeniósł się do Górnika Zabrze. Na Śląsku miewał niezłe momenty, ale gdy nadarzyła się okazja, to przyjął ofertę z ligi egipskiej. Zabrzanie nie robili mu problemów z odejściem i sprawa transferu została szybko dopięta.



Jak się jednak okazuje, Porutgalczyk właśnie wraca do Polski. Z ustaleń goal.pl wynika, że zostanie piłkarzem Puszczy Niepołomice, a więc spadkowicza z Ekstraklasy. Zawodnik jest już w Polsce.

W Egipcie tylko pięć spotkań

W Ekstraklasie Nascimento zagrał 58 spotkań, w których strzelił 5 goli i zaliczył 9 asyst. Wcześniej grał też w Rumunii i Bułgarii, natomiast pobyt w Egipcie trudno uznać za udany. Zawodnik w barwach Ittihad Alex rozegrał zaledwie pięć spotkań. 30-letni obecnie pomocnik jest byłym reprezentantem Portugalii młodszych kategorii wiekowych (od U 16 do U18).