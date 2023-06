Wisła Kraków przedłużyła wygasający kontrakt z Davidem Juncą. Będzie on obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku.

fot. PressFocus Na zdjęciu: David Junca

Wisła Kraków poinformowała o nowym kontrakcie dla kluczowego defensora

David Junca będzie reprezentował Białą Gwiazdę w sezonie 2023/2024

Obowiązująca do 2024 roku umowa zawiera opcję przedłużenia

Ważny ruch Białej Gwiazdy

Sprowadzony zimą David Junca przebojem wdarł się do pierwszego składu Wisły Kraków, pozostawiając po sobie świetne wrażenie. Lewy defensor dał się poznać jako zawodnik o bardzo dużych umiejętnościach w grze ofensywnej.

Hiszpan dał drużynie wiele jakości, co niestety nie wystarczyło do wywalczenia awansu do Ekstraklasy. Z uwagi na wygasający kontrakt kibice obawiali się o jego przyszłość w klubie, lecz w czwartkowy wieczór zostali uspokojeni.

29-latek będzie w sezonie 2023/2024 reprezentował barwy Białej Gwiazdy. Jego kontrakt został przedłużony do 2024 roku. W umowie zawarta została także opcja kontynuowania współpracy na kolejne miesiące.

– David to bez wątpienia lider na boisku i w szatni, dlatego zależało nam na tym, aby pozostał częścią Wisły Kraków. Pozostaje mi życzyć powodzenia w realizacji celów przede wszystkim drużynowych – przekazał Kiko Ramirez.

David Juncà zostaje przy Reymonta! Kontrakt łączący hiszpańskiego obrońcę z krakowskim klubem został przedłużony i będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku. Ponadto umowa zawiera opcję przedłużenia. Cieszymy się, że zostajesz z nami! 💪



▶️ https://t.co/2QVjWnf5N0 pic.twitter.com/ruJfYnTS1t — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) June 15, 2023

Wiosną Junca rozegrał trzynaście spotkań, w których strzelił bramkę i zaliczył asystę.

