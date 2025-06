Ciekawy transfer Stali. Młodzieżowy reprezentant Słowenii zagra w Mielcu [NOWE INFORMACJE]

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jost Pisek

Idzie moda na Słoweńców?

W ostatnich dniach kluby Ekstraklasy sprowadziły dwóch Słoweńców o głośnych nazwiskach. Pierwszy trafił do Korony Kielce, a drugi do Legii Warszawa. Jak się jednak okazuje, na tym nie koniec wzmocnień polskich klubów z tego kierunku. Z informacji goal.pl wynika, że po Słoweńca sięga również Stal Mielec.



Jak się dowiedzieliśmy, piłkarzem tego zespołu zostanie Jost Pisek (środkowy pomocnik), który niedawno wraz z reprezentacją Słowenii do lat 21 brał udział w mistrzostwach Europy. Piłkarz zostanie wypożyczony do Stali z opcją wykupu. W sumie w barwach Słowenii U21 zagrał w 15 meczach, strzelając jednego gola.



Pisek to zawodnik NK Celjje. W ostatnim sezonie słoweńskiej ligi wystąpił w 24 meczach, w których strzelił 1 bramkę. Zdobył też z tym zespołem Puchar Słowenii.