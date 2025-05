Ciekawy ruch GKS Tychy. Wychowanek Borussii Dortmund blisko transferu do pierwszoligowca! [NASZ NEWS]

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nico Adamczyk

Utalentowany Polak na radarze Tychów



Z informacji goal.pl wynika, że już wkrótce GKS Tychy przeprowadzi ciekawy transfer. Jak się dowiedzieliśmy, są duże szanse na to, że do pierwszoligowca dołączy Nico Adamczyk. To wychowanek Borussii Dortmund, który obecnie gra w zespole do lat 19 tego klubu. Adamczyk jest też reprezentantem Polski do lat 18. W tym zespole zaliczył do tej pory 5 spotkań.



Adamczyk urodził się w Niemczech, ma dwa obywatelstwa, ale, jak wspomniano, zdecydował się na reprezentowanie polskich barw (choć wcześniej zaliczył też kilka meczów w kadrze niemieckiej). A teraz wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy w karierze będzie miał okazję zagrać dla polskiego klubu. To rosły, bo liczący 189 cm wzrostu środkowy obrońca. Jak wspomniano, BVB to jego macierzysty klub, w którym reprezentował zespoły do lat 17 i 19. Jego kontrakt w Dortmundzie wygasa z końcem tego sezonu.

Ojciec grał w Ruchu Chorzów

Adamczyk w Borussii grał od dziesiątego roku życia, można więc powiedzieć, że całą piłkarską edukację odebrał właśnie tam. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że jego idolem jest Virgil van Dijk. Co ciekawe, ojciec Adamczyka przez jakiś czas był piłkarzem Ruchu Chorzów. A teraz wszystko wskazuje na to, że po śląskich boiskach będzie biegać drugie pokolenie tej rodziny.