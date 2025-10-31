Wisła Kraków jedzie do Głogowa. Pomocnik Chrobrego ostrzegł lidera Betclic 1. Ligi

Wisła Kraków w meczu 15. kolejki Betclic 1. Ligi sprawdzi Chrobrego Głogów. Czy rozpędzona drużyna Łukasza Becelli zmieni losy w tabeli? Szymon Lewkot ostrzegł Białą Gwiazdę w rozmowie z Goal.pl.

Chrobry Głogów rozpędzony! Lewkot zdradził sekret passy zwycięstw

Wisła Kraków w hicie 15. kolejki Betclic 1. Ligi zmierzy się na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Przed tym starciem w rozmowie z Goal.pl na temat rywala i celów Pomarańczowo-czarnych wypowiedział się Szymon Lewkot. Chrobry może pochwalić się aktualnie czterema wygranymi z rzędu. Pomocnik nie krył zadowolenia z tego powodu.

– Atmosfera w drużynie jest naprawdę świetna. Realizujemy to, co trenujemy, i w każdym meczu gramy swoją piłkę. Można powiedzieć, że zaczęliśmy dominować na boisku. Przy okazji meczu z GKS-em Tychy brakowało nam skuteczności, bo wynik 1:0 to chyba najmniejszy wymiar kary dla rywala. Niemniej najważniejsze, że dołożyliśmy kolejne trzy punkty – powiedział Lewkot w rozmowie z naszym portalem.

Ekipa z Głogowa po rozegraniu czternastu ligowych kolejek plasuje się na czwartym miejscu w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Patrząc na poprzednie kampanie, Chrobremu może brakować jeszcze około 10 punktów, by zapewnić sobie utrzymanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Pomarańczowo-czarni mierzą jednak znacznie wyżej.

– Zawsze gramy o najwyższe cele. Od początku sezonu wierzyliśmy, że stać nas na coś więcej niż walka o utrzymanie. W sparingach wyglądaliśmy dobrze, a teraz przyszła passa zwycięstw. Łatwiej się gra, gdy wygrywasz, bo zyskujesz pewność siebie. W poprzednich latach walka o utrzymanie była trudniejsza psychicznie. Teraz możemy skupić się na rozwoju i ataku na czołówkę – podkreślił były zawodnik Śląska Wrocław.

Głogowianie potwierdzą swoją formę przeciw liderowi? Wisła na celowniku Chrobrego

W najbliższą niedzielę na drodze Chrobrego stanie Wisła Kraków, co może być prawdziwą weryfikacją ekipy prowadzonej przez Łukasza Becellę. Zespół dowodzony przez Mariusza Jopa jest liderem Betclic 1. Ligi z dorobkiem 35 punktów na koncie.

– Wisła pokazuje, że będzie się biła o topowe miejsca, ale w Głogowie nigdy nie gra się łatwo. W poprzednich sezonach potrafiliśmy z nimi prowadzić nawet 2:0. Nie zamierzamy się bronić. Zagramy swoją piłkę, tak jak do tej pory. Jeśli punktujemy po trzy punkty od kilku kolejek, to znaczy, że obrany kierunek jest dobry – powiedział Lewkot.

Chrobry w roli gospodarza może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu. Ekipa z Głogowa w ostatnim czasie w pokonanym polu zostawiła kolejno Pogoń Siedlce (2:1), Górnika Łęczna (2:0) oraz Polonię Warszawa (2:0).

