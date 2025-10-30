Górnik w gazie! Hellebrand o tym, co stoi za formą lidera Ekstraklasy

Patrik Hellebrand błyszczy w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie. W rozmowie z Goal.pl piłkarz podkreślił jednak, że przy dobrych wynikach ważna jest pokora. Ponadto zawodnik opowiedział o swoim marzeniu.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Patrik Hellebrand o pokorze po zwycięstwach i Górniku Zabrze

Patrik Hellebrand to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci w Górniku Zabrze. Przy okazji spotkania z Jagiellonią Białystok zawodnik strzelił swojego drugiego gola w sezonie. W rozmowie z Goal.pl pomocnik 14-krotnego mistrza Polski dał do zrozumienia, że ważne jest aktualnie twarde stąpanie po ziemi.

– Kiedy się wygrywa, zawsze jest dobrze. Musimy jednak zachować pokorę, bo w piłce nożnej jeden dzień może zmienić wszystko, a za tydzień sytuacja może być inna. Trzeba na to uważać – mówił Patrik Hellebrand w rozmowie z naszym portalem.

Czeski piłkarz w tym sezonie dwukrotnie zdobył bramkę i za każdym razem Górnik wygrywał. Nie tylko taka sytuacja miała miejsce w starciu z Jagiellonią Białystok, ale też z GKS-em Katowice.

– Cieszę się, że pomogłem drużynie. Można powiedzieć, że kiedy strzelam, Górnik się cieszy. Najważniejsze jest jednak to, że moje trafienie pomogło drużynie – podkreślił zawodnik.

Najbliższym wyzwaniem dwumecz z Arką Gdynia

Swego czasu Hellebrand wraz z Kamilem Lukoszkiem, Rafałem Janickim i Jarosławem Kubickim na kanale PKO BP Ekstraklasy w serwisie YouTube oceniali swoje umiejętności piłkarskie w grze wideo EA Sports FC 2026. Goal.pl zapytał wprost, czy jego parametry w grze powinny być wyższe. Piłkarz z uśmiechem na twarzy uniknął jednoznacznej odpowiedzi.

– Nie mi to oceniać. Koncentruję się na pomaganiu zespołowi – rzekł 26-latek.

Na drodze zabrzańskiej ekipy teraz Arka Gdynia, z którą Górnik rozegra dwa mecze z rzędu. Czy to może być pewnego rodzaju ułatwienie? Hellebrand zabrał głos.

– Na pewno nie będzie łatwiej. Każdy mecz jest bardzo ciężki i przygotujemy się zarówno na Puchar Polski w Gdyni, jak i na spotkanie ligowe – powiedział zawodnik.

Marzenie gwiazdy 14-krotnych mistrzów Polski

Dobra dyspozycja Hellebranda na polskich boiskach sprawia, że coraz częściej pojawiają się głosy, iż zawodnik powinien otrzymać szansę debiutu w drużynie narodowej. Piłkarz nie ukrywa, że marzy o tym. Najbliższa taka okazja może nadarzyć się w listopadzie, gdy reprezentacja Czech zmierzy się najpierw z San Marino w spotkaniu towarzyskim, a następnie z Gibraltarem w meczu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata.

– To jest moje marzenie. Nie wiem, zobaczymy. Aktualnie jednak w stu procentach koncentruję się na Górniku, bo dla mnie najważniejszy jest najbliższy mecz – zaznaczył zawodnik.

Patrik Hellebrand jest obecnie najlepszym pomocnikiem w PKO BP Ekstraklasie? Tak, wyróżnia się w każdym mecz

Jest w czołówce

Nie, są lepsi Tak, wyróżnia się w każdym mecz 78%

Jest w czołówce 22%

Nie, są lepsi 0% 9+ Votes

Hellebrand trafił do Górnika w lipcu minionego roku. Z kolei we wrześniu piłkarz przedłużył swój kontrakt z ekipą z Zabrza do 2029 roku. W tym sezonie Czech wystąpił w 14 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i jedną asystę.

Czytaj więcej: Górnik Zabrze i wielkie wyzwania. Misja: Arka i STS Puchar Polski