Chrobry Głogów chce zatrzymać Wisłę Płock. Nafciarze celują w awans

PressFocus Na zdjęciu: Dani Pacheco

Powrót do ligowej rywalizacji. Chrobry i Wisła gotowe na starcie

W niedzielę Chrobry Głogów zmierzy się z Wisłą Płock w ramach 20. kolejki Betclic 1. Ligi. Pomarańczowo-Czarni spędzili zimową przerwę w strefie spadkowej, a w ostatnich pięciu meczach zdobyli jedynie cztery punkty. W starciu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza objęli prowadzenie, jednak po przerwie lider rozgrywek zaprezentował się lepiej i przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Zespół Łukasza Becelli w trakcie przygotowań do drugiej części rozgrywek odniósł pięć zwycięstw i tylko raz zremisował.

Z kolei Nafciarze zajmują piąte miejsce, które gwarantuje awans do baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Zimą do klubu trafili Dawid Barnowski, Kevin Custović, Nemanja Mijusković oraz Stanisław Pruszkowski. Wisła ubiegły rok zakończyła pewnym zwycięstwem na Wartą Poznań (4:0), tym sam samym przełamując serię meczów bez wygrane, która trwała blisko dwa miesiące.

Kto wygra mecz? Chrobry Głogów

Remis

Wisła Płock Chrobry Głogów 21%

Remis 14%

Wisła Płock 64% 14+ Votes

Jak Chrobry i Wisła poradzą sobie wiosną?

Chrobry zakończył rundę jesienną porażką z Bruk-Bet Termaliką (2:3). Wcześniej piłkarze Becelli ograli Pogoń Siedlce (1:0), a autorem bramki dającej zwycięstwo był Patryk Szwedzik. Na finiszu roku podzielili się jeszcze punktami z Odrą Opole (1:1).

Reklama

Tymczasem płocczanie mają ambicje powrotu do piłkarskiej elity. Choć należy zauważyć, że końcówka poprzedniego roku dla zespołu Mariusza Misiury była trudna. Z pięciu ostatnich potyczek, przegrali dwa razy, dwukrotnie podzielili się punktami. Na uwagę zasługuje wyraźny triumf nad Wartą (5:0), kiedy to dublet ustrzelił Piotr Krawczyk.

Mecze drużyny Chrobry Głogów Chrobry Głogów 0 Wisła Kraków 3 Ruch Chorzów 5 Chrobry Głogów 0 Warta Poznań 1 Chrobry Głogów 0 Chrobry Głogów 3 Kotwica Kołobrzeg 2 Miedź Legnica 1 Chrobry Głogów 0 Mecze drużyny Wisła Płock Wisła Płock 2 Górnik Łęczna 2 Arka Gdynia 2 Wisła Płock 0 Wisła Płock 1 Wisła Kraków 3 Znicz Pruszków 2 Wisła Płock 2

Głogowianie liczą na poprawę wyników

Chrobry Głogów dokonał kilku roszad w składzie podczas zimowej przerwy. Z zespołem pożegnali się Miłosz Skowronek oraz Japończyk Yuto Taira. W ich miejsce do drużyny dołączyli Jakub Antczak, Paweł Lenarcik, Mateusz Bartolewski oraz Jakub Grić, którzy mają wzmocnić ekipę w walce o ligowe punkty. Wisła w ofensywie może liczyć na duet najlepszych strzelców – Jorge Jimeneza i Łukasza Sekulskiego. To właśnie oni najczęściej wpisują się na listę strzelców i będą największym zagrożeniem dla defensywy Chrobrego.

Chrobry Głogów – Wisła Płock: przewidywane składy

Chrobry Głogów: Lenarcik – Tupaj, Malczuk, Bougaidis,, Szarek, Mandrysz, Mucha, Tabiś, Ozimek, Biel, Lewandowski

Wisła Płock: Gradecki – Nastić, Barnowski, Pacheco, Kun, Edmundsson, Pomorski, Brzozowski, Salvador, Jimenez, Sekulski

Wisła faworytem, ale Chrobry ma coś do udowodnienia

Bukmacherzy wskazują, że większe szanse na wygraną w niedzielnym meczu mają piłkarze Wisły Płock. Jeżeli uważasz, że trzy punkty trafią do gości, to taki kurs w Betclic został ustalony na poziomie mniej więcej 1.91. Jak myślisz, że komplet pozostanie w Głogowie, to taki typ można obstawić z kursem 3.55. Remis w tym meczu wynosi około 3.50.

Wynik Operator Kurs Chrobry Głogów 3.55 Remis 3.50 Wisła Płock 1.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lutego 2025 17:26 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Chrobry Głogów P P P R W P ? 25 % Remis 26 % Wisła Płock P P R R P W ? 49 %

Spotkanie Chrobrego Głogów z Wisłą Płock odbędzie się w niedzielę, 16 lutego o godzinie 17:00. Spotkanie będzie transmitowane na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz u bukmachera Betclic.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.