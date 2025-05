Bruk-Bet Termalica awansował do Ekstraklasy. Klub wraca na salony

PressFocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica

Bruk-Bet z awansem do Ekstraklasy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza w przyszłym sezonie ponownie zagra w PKO BP Ekstraklasie. Dla klubu z Małopolski to powrót do elity po trzyletniej przerwie. Awans Słoników został przypieczętowany po dramatycznym meczu Górnika Łęczna z Wisłą Płock, ponieważ decydujący gol padł w 94. minucie.

Spotkanie w Łęcznej dostarczyło kibicom sporych emocji i miało bezpośredni wpływ na układ tabeli Betclic 1. Ligi. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli goście z Płocka po trafieniu Łukasza Sekulskiego. Górnik szybko odpowiedział, a wyrównującą bramkę zdobył Fryderyk Janaszek.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Po przerwie Wisła ponownie przechyliła szalę na swoją korzyść za sprawą gola Dominika Kuna. Gdy wydawało się, że płocczanie dowiozą komplet punktów, w doliczonym czasie gry do siatki trafił Przemysław Banaszak, ustalając wynik na (2:2). Remis oznacza, że to Bruk-Bet Termalica Nieciecza zapewnił sobie bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Wcześniej awans do piłkarskiej elity zapewnili sobie piłkarze Arki Gdynia.