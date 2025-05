Arka Gdynia w hicie 31. kolejki mierzyła się z Bruk-Betem Termaliką. Drużyna dowodzona przez Dawida Szwargę wygrała (2:1) i zapewniła sobie awans do PKO BP Ekstraklasy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka z awansem do PKO BP Ekstraklasy

Arka Gdynia przystępowała do swojego niedzielnego starcia w Betclic 1. Lidze z Bruk-Betem Termaliką, chcąc odnieść 20. zwycięstwo w tej kampanii. Jednocześnie zespół Dawida Szwargi miał zamiar wrócić na zwycięski szlak po remisie z Pogonią Siedlce (1:1).

Tymczasem ekipa Marcina Brosza podchodziła do potyczki w Gdyni po podziale punktów w spotkaniu z Wisłą Kraków (2:2). Tym samym Bruk-Bet Termalica też chciał wrócić na zwycięskie tory i wykonać kolejny krok w kierunku awansu do elity.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

W pierwszych trzech kwadransach spotkania padły trzy gole. Wynik meczu został otwarty w 35. minucie. Wówczas w roli głównej wystąpił Morgan Fassbender, który oddał strzał z mniej więcej 15 metrów. W związku z tym goście objęli prowadzenie.

Radość w szeregach wicelidera rozgrywek nie trwała jednak długo. Katem ekipy z Niecieczy został Szymon Sobczak. Napastnik gdynian zdobył dwie bramki i obie z rzutów karnych. Doświadczony napastnik pierwszą jedenastkę wykorzystał w 44. minucie, a drugą w doliczonym czasie pierwszej połowy. Arka zatem do przerwy prowadziła jednym golem.

Po zmianie stron gospodarze szukali kolejnego trafienia. Już w 51. minucie udało się to Michałowi Marcjanikowi, ale sędzia uznał, że zawodnik Arki faulował bramkarza w ataku. Tym samym trafienie zostało anulowane. Ostatecznie do ostatniego gwizdka sędziego rezultat już się nie zmienił i Arkowcy zapewnili sobie na trzy kolejki przed końcem sezonu awans do PKO BP Ekstraklasy. Gdynianie wracają na salony po pięciu latach przerwy.

Po niedzielnym starciu Arka ma na swoim koncie 68 oczek. Z kolei Bruk-Bet Termalica wciąż ma bilans 62 punktów. W następnej kolejce gdynianie zmierzą się na wyjeździe z Wisłą Płock. Z kolei Słonie zagrają u siebie z Górnikiem Łęczna.

Arka Gdynia – Bruk-Bet Termalica 2:1 (2:1)

0:1 Morgan Fassbender 35′

1:1 Szymon Sobczak 44′ (k.)

2:1 Szymon Sobczak 45+6′ (k.)