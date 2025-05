Bitwa sąsiadów, czyli mecz ŁKS – Znicz. Rozstrzygnie się wiele

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Bezpośrednie starcie z podtekstem

ŁKS i Znicz Pruszków to ekipy, które są sąsiadami w tabeli Betclic 1. Ligi. Tym samym niedzielna potyczka może zdecydować o tym, która z drużyn będzie wyżej w tabeli. Przed starciem rywalizacji oba zespoły dzieli różnica dwóch oczek.

Łodzianie ogólnie kampanię 2024/2025 zaliczą do nieudanych. Chociaż w ostatnim czasie ŁKS zaczął notować zwycięstwa. Pod wodzą Ryszarda Robakiewicza łódzki zespół zaliczył cztery z rzędu wygrane mecze.

Ekipa z Pruszkowa także jest od czterech spotkań bez porażki. Co ciekawe w Zniczu też doszło do trzęsienia ziemi, mając na uwadze sztab szkoleniowy. Od prowadzenia drużyny został odsunięty Grzegorz Szoka, którego zastąpił Marcin Przygoda. To jednak nie wpłynęło negatywnie na zespół, który wygrał od tego momentu dwa spotkania.

Pierwsza potyczka z udziałem obu drużyn była bogata w cztery gole. To może być dobry prognostyk przed niedzielną batalią.

Cztery mecze, zero porażek – po obu stronach barykady

Drużyna z Łodzi przystąpi do starcia po wygranej nad Polonią Warszawa (1:0). ŁKS może się jednocześnie pochwalić czterema zwycięstwami z rzędu, co nieco tuszuje wcześniejsze niepowodzenia.

W roli gospodarza w swoim ostatnim występie łodzianie pokonali Stal Rzeszów (5:0). Wcześniej w każdym razie ŁKS zaliczył na swojej arenie trzy z rzędu porażki.

Drużyna z Pruszkowa ma natomiast za sobą zwycięstwo nad rzeszowianami (2:0). Znicz ogólnie ostatnio ewidentnie jest w dobrej dyspozycji. konkretna wygrana pruszkowianie zaliczyli też w starciu ze Stalą Stalowa Wola (5:0).

W roli gościa oprócz wygranej nad ekipą ze Stalowej Woli piłkarze Znicza zaliczyli też ostatnio zwycięstwo z Wisłą Płock (3:2). Wcześniej gracze Żółto-czerwonych byli w trzech spotkaniach bez zwycięstwa.

Mecze drużyny ŁKS Łódź Polonia Warszawa 0 ŁKS Łódź 1 Ruch Chorzów 1 ŁKS Łódź 3 ŁKS Łódź 5 Stal Rzeszów 0 Stal Stalowa Wola 0 ŁKS Łódź 1 ŁKS Łódź 1 GKS Tychy 3 Mecze drużyny Znicz Pruszków Znicz Pruszków 2 Stal Rzeszów 0 Stal Stalowa Wola 0 Znicz Pruszków 5 Znicz Pruszków 2 GKS Tychy 2 Wisła Płock 2 Znicz Pruszków 3 Znicz Pruszków 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1

Historia nie rozstrzyga przyszłości

Po raz ostatni obie ekipy rywalizowały ze sobą w listopadzie minionego roku. Wówczas Znicz zremisował z ŁKS-em (2:2). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami trzykrotnie lepsi byli łodzianie, raz górą był Znicz i w jednej batalii miał miejsce remis.

Faworyt jest, ale piłka bywa przewrotna

Analitycy bukmacherscy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają gracze ŁKS-u. Typ na wygraną łodzian kształtuje się na poziomie 1.86. Remis kształtuje się w wysokości 3.45. Z kolei wariant na wygraną Znicza wyceniono na 3.80.

Wynik Operator Kurs ŁKS 1.86 Remis 3.45 Znicz 3.80

Niedzielna potyczka nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania ŁKS - Znicz Pruszków będzie można natomiast śledzić w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Mecz skomentują Jan Micygiewicz i Dariusz Dudek.

Batalia będzie też do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

