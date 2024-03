Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Fortuna 1. Liga

Fortuna przestanie być sponsorem rozgrywek 1. Ligi

Od nowego sezonu partnerem tytularnym 1. Ligi ma być Superbet bądź Betclic

Nowy sponsor ma dotyczyć jednakowo 1. Ligi, jak i 2. Ligi

1. Liga zmienia partnera tytularnego

Rozgrywki 1. Ligi od nowego sezonu czeka wiele zmian. Prawa transmisyjne od nowej kampanii przejęła stacja TVP Sport, która będzie pokazywać nie tylko rozgrywki na zapleczu Ekstraklasy, ale również zmagania w 2. Lidze. Co więcej, dobiega końca współpraca z partnerem tytularnym rozgrywek, czyli Zakładami Bukmacherskimi Fortuna.

Obecna współpraca zakończy się z dniem 30 czerwca bieżącego roku i już teraz wiadomo, że nie zostanie przedłużona. Z informacji portalu iGamingPolska.pl wynika, że w grze o sponsoring tytularny 1. Ligi są dwaj inni operatorzy. Największe szanse mają Betclic oraz Superbet. Ponadto opłata za bycie sponsorem 1. Ligi od nowego sezonu będzie znacznie droższa niż to, co aktualnie płaci Fortuna. Wynika to w głównej mierze z tego, że rozgrywki w pierwszej lidze będą transmitowane w TVP.

Mimo że Fortuna przestanie być sponsorem tytularnym 1. Ligi, to portal iGamingPolska.pl uważa, że wciąż istnieje szansa na to, że pozostanie ona sponsorem rozgrywek o Puchar Polski.

Ostateczna decyzja o tym, kto zostanie partnerem tytularnym 1. Ligi ma zapaść w tym miesiącu.