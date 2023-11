Znicz Pruszków – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (10.11.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Shuma Nagamatsu

Znicz Pruszków Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2023 18:06 .

Znicz Pruszków – Motor Lublin, typy i przewidywania

Znicz Pruszków podejmie u siebie Motor Lublin na inaugurację 15. kolejki Fortuna I Ligi. Minimalnym faworytem są przyjezdni, którzy niedawno wrócili na dobre tory.

Wydaje się, że kibice mogą być świadkami bardzo wyrównanego spotkania. Przy okazji warto zauważyć, że jedni i drudzy miewają problemy w defensywie, co moim zdaniem może się przyczynić do tego, że obie ekipy znajdą drogę do siatki.

Fortuna 1.67 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Znicz Pruszków – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Znicz Pruszków nie odniósł wygranej od trzech meczów, notując porażkę 0:2 z Arką Gdynia, remis 1:1 z Miedzią Legnica i przegraną 0:1 z Chrobrym Głogów.

Natomiast Motor Lublin prezentuje wysoką formę. Drużyna Goncalo Feio zaliczyła zwycięstwo 1:0 z Chrobrym, wygraną 2:0 z Odrą Opole i podział punktów po wyniku 2:2 z Wisłą Płock.

Znicz Pruszków – Motor Lublin, historia

W ostatnim meczu bezpośrednim, który odbył się 8 kwietnia 2023 roku, górą był Motor Lublin. W 26. kolejce II ligi zwycięstwo Lublinianom dały gole Michała Króla i Filipa Wójcika, zaś dla Znicza trafił Mateusz Grudziński.

Znicz Pruszków – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów będzie to wyrównane spotkanie. Minimalnie niższy kurs zaproponowano na wygraną Motoru Lublin; wynosi on około 2.47. Natomiast na zwycięstwo Znicza Pruszków współczynnik oscyluje w granicach 2.81. Przy okazji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL, można liczyć na bonusy o łącznej wartości do nawet 635 zł.

Znicz Pruszków – Motor Lublin, kto wygra

Jak zakończy się ten mecz? Wygra Znicz 100% Wygra Motor 0% Będzie remis 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygra Znicz

Wygra Motor

Będzie remis

Znicz Pruszków – Motor Lublin, przewidywane składy

Znicz Pruszków: Mleczko, Yukhymovych, Grudziński, Blyszko, Krajewski, Nowak, Tkachuk, Pomorski, Wójcicki, Nagamatsu, Moskwik.

Motor Lublin: Budziłek, Palacz, Najemski, Szarek, Wolski, Ceglarz, Wojtkowski, Gąsior, Wójcik, Król, Żebrakowski.

Znicz Pruszków – Motor Lublin, transmisja meczu

Początek meczu Znicz Pruszków – Motor Lublin zaplanowano na piątek (10 listopada) o godzinie 18:00. Transmisja spotkania będzie dostępna w Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego abonamentu.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.