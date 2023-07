fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, typy i przewidywania

W roli zdecydowanego faworyta do niedzielnego starcia podejdzie Zagłębie Lubin. W każdym razie w podobnym położeniu Ruch Chorzów był w 2007 roku, gdy w roli underdoga podchodził do starcia z Groclinem Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski po awansie do elity. Niebiescy wówczas wygrali (4:1). Tak naprawdę każdy scenariusz jest możliwy w Lubinie. Kibice mają głód goli. Prawdopodobnie tych nie braknie w trakcie rywalizacji Miedziowych z Niebieskimi. Dlatego ciekawym rozwiązaniem jest typ na to, że oba zespoły zdobędą bramkę. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, ostatnie wyniki

Podopieczni Waldemara Fornalika w trakcie okresu przygotowawczego do startu sezonu rozegrali pięć sparingów. W nich Zagłębie wygrało dwa spotkania, kolejno z: Zemplin Michalovce (3:0) oraz Resovią (1:0). W starciach z Chrobrym Głogów (0:1) i FK Jablonec (0:1) jednak zespół Lubina przegrywał.

14-krotny mistrz Polski ma natomiast za sobą pięć meczów kontrolnych, które mogą nastrajać pozytywnie fanów. Ruch ani razu nie przegrał, notując trzy remisy, zwycięstwo i porażkę. Jedyny wygrany mecz chorzowianie zaliczyli z Odrą Opole (2:0).

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2017 roku. Spotkanie mogło mieć ciekawy wątek, gdyby w klubie z Chorzowa był Łukasz Janoszka, grający w obu ekipach. Ruch jednak bez sentymentu pożegnał jedną z klubowych legend, która kontynuować piłkarską przygodę będzie w AKS-ie Mikołów.

W czterech ostatnich ligowych starciach między obiema drużynami dwa razy górą było Zagłębie, jedno spotkanie wygrał Ruch i w jednym starciu miał miejsce remis. Ciekawostką jest fakt, że ostania potyczka w Lubinie z udziałem obu drużyną zakończyła się triumfem Niebieskich (1:0) po golu Jarosława Niezgody.

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, kursy bukmacherów

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do spotkania osłabieni brakiem dwóch graczy, którymi są: Luis Mata i Rafał Adamski. W kontekście chorzowian trener Jarosław Skrobacz poważniejszych kłopotów kadrowych nie ma.

Zagłębie: Djoudis – Grzybek, Ławniczak, Kopacz, Kłudka, Bohar, Poletanović, Dąbrowski, Chodyna, Pieńko, Kurminowski

Ruch: Bielecki – Sadlok, Szur, Kasolik, Wójtowicz, Sedlak Sikora, Długosz, Feliks, Starzyński, Szczepan.

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, kto wygra

Zagłębie Lubin – Ruch Chorzów, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie – Ruch odbędzie się w niedzielę (23 lipca) o godzinie 18:00. Rywalizacja będzie transmitowana na CANAL+ Sport. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Mateusz Rokuszewski.

Wszystkie spotkania Ekstraklasy można również oglądać za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ online.

