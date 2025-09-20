Zagłębie Lubin – Motor Lublin, typy i przewidywania
W 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami ciekawego meczu – Zagłębie Lubin podejmie na własnym obiekcie Motor Lublin. Obie drużyny znajdują się w podobnym położeniu – mają na swoim koncie po 9 oczek, zajmując miejsca w środku tabeli. To sprawia, że waga pojedynku jest wysoka, bo zwycięstwo pozwoli nie tylko dopisać cenne punkty, ale także przeskoczyć bezpośredniego rywala i zbliżyć się do górnej części stawki. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w niedzielę, 21 września o godzinie 12:15.
Ekipa Miedziowych może wygrać ten mecz, ponieważ złapała wiatr w żagle po cennym zwycięstwie nad Lechem Poznań (2:1) oraz będzie chciała wykorzystać rosnącą formę. Dodatkowym atutem podopiecznych Leszka Ojrzyńskiego jest własny stadion, gdzie potrafią oni grać odważniej aniżeli na wyjazdach. Nasz typ: wygrana Zagłębia Lubin.
Zagłębie Lubin – Motor Lublin, sytuacja kadrowa
W nadchodzącym spotkaniu Zagłębie Lubin będzie musiało radzić sobie bez Mateusza Grzybka oraz Marka Mroza, co ograniczy pole manewru trenera zespołu Miedziowych. Po stronie Motoru Lublin zabraknie z kolei kontuzjowanych Arkadiusza Najemskiego oraz Kacpra Plichty, a to również stanowi spore osłabienie. Obie drużyny przystąpią więc do meczu z pewnymi brakami kadrowymi, które mogą mieć wpływ na przebieg rywalizacji.
Mateusz Grzybek
Złamana noga
Nieznany
Wojciech Szafranek
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Kacper Plichta
Uraz mięśnia
Niepewny
Arkadiusz Najemski
Kontuzja kolana
Połowa października 2025
Zagłębie Lubin – Motor Lublin, ostatnie wyniki
Zagłębie Lubin w poprzednich dwóch kolejkach pokazało się ze znakomitej strony – najpierw zremisowało 2:2 z Piastem Gliwice w wyrównanym meczu, a następnie sprawiło niespodziankę, pokonując faworyzowanego Lecha Poznań 2:1. Motor Lublin również zaprezentował solidną formę – wygrał 1:0 z Górnikiem Zabrze, natomiast w kolejnym spotkaniu zremisował 1:1 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Oba zespoły mogą być zadowolone z ostatnich wyników, bo regularnie punktują i utrzymują dobrą dyspozycję.
Zagłębie Lubin – Motor Lublin, historia
W ostatnich pięciu spotkaniach bezpośrednich Motor Lublin miał przewagę nad Zagłębiem Lubin, wygrywając trzy z nich. Zespół z Lublina potrafił wykorzystać swoje atuty i częściej przechylał szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ekipa z Lubina zdołała odpowiedzieć dwoma triumfami, co pokazuje, że w tej rywalizacji to drużyna Motorowców w ostatnim czasie prezentuje się trochę lepiej. Dzięki temu Motor może podchodzić do kolejnych meczów z większą pewnością siebie, podczas gdy Zagłębie będzie starało się poprawić ten bilans.
Zagłębie Lubin – Motor Lublin, kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 2.15, typ na zwycięstwo Arki Gdynia to około 3.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.
Zagłębie Lubin – Motor Lublin, przewidywane składy
|1Jasmin Burić
|3Roman Yakuba
|4Damian Michalski
|6Tomasz Makowski
|9Michalis Kosidis
|11Arkadiusz Woźniak
|12Jesus Diaz
|17Mateusz Wdowiak
|20Mateusz Dziewiatowski
|26Jakub Kolan
|31Igor Orlikowski
|44Marcel Reguła
|2Paskal Meyer
|6Sergi Samper
|8Mathieu Scalet
|11Fábio Ronaldo
|16Franciszek Lewandowski
|17Filip Wójcik
|23Florian Haxha
|30Mbaye Ndiaye
|42Bright Ede
|47Krystian Palacz
|77Renat Dadashov
|99Patryk Kukulski
Zagłębie Lubin – Motor Lublin, transmisja meczu
Mecz pomiędzy Zagłębiem Lubin a Motorem Lublin będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 12:15. Na sędziego głównego jutrzejszego starcia wyznaczono Łukasza Karskiego.
