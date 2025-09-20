Zagłębie Lubin – Motor Lublin: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Miedziowych zanotuje drugie zwycięstwo z rzędu? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą niedzielę, czyli 21 września, o godzinie 12:15.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, typy i przewidywania

W 9. kolejce PKO BP Ekstraklasy będziemy świadkami ciekawego meczu – Zagłębie Lubin podejmie na własnym obiekcie Motor Lublin. Obie drużyny znajdują się w podobnym położeniu – mają na swoim koncie po 9 oczek, zajmując miejsca w środku tabeli. To sprawia, że waga pojedynku jest wysoka, bo zwycięstwo pozwoli nie tylko dopisać cenne punkty, ale także przeskoczyć bezpośredniego rywala i zbliżyć się do górnej części stawki. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w niedzielę, 21 września o godzinie 12:15.

Ekipa Miedziowych może wygrać ten mecz, ponieważ złapała wiatr w żagle po cennym zwycięstwie nad Lechem Poznań (2:1) oraz będzie chciała wykorzystać rosnącą formę. Dodatkowym atutem podopiecznych Leszka Ojrzyńskiego jest własny stadion, gdzie potrafią oni grać odważniej aniżeli na wyjazdach. Nasz typ: wygrana Zagłębia Lubin.

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

W nadchodzącym spotkaniu Zagłębie Lubin będzie musiało radzić sobie bez Mateusza Grzybka oraz Marka Mroza, co ograniczy pole manewru trenera zespołu Miedziowych. Po stronie Motoru Lublin zabraknie z kolei kontuzjowanych Arkadiusza Najemskiego oraz Kacpra Plichty, a to również stanowi spore osłabienie. Obie drużyny przystąpią więc do meczu z pewnymi brakami kadrowymi, które mogą mieć wpływ na przebieg rywalizacji.

Kontuzje i zawieszenia Zagłębie Lubin Zawodnik Powrót Mateusz Grzybek Złamana noga Nieznany Wojciech Szafranek Uraz więzadła krzyżowego Nieznany

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kacper Plichta Uraz mięśnia Niepewny Arkadiusz Najemski Kontuzja kolana Połowa października 2025

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin w poprzednich dwóch kolejkach pokazało się ze znakomitej strony – najpierw zremisowało 2:2 z Piastem Gliwice w wyrównanym meczu, a następnie sprawiło niespodziankę, pokonując faworyzowanego Lecha Poznań 2:1. Motor Lublin również zaprezentował solidną formę – wygrał 1:0 z Górnikiem Zabrze, natomiast w kolejnym spotkaniu zremisował 1:1 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Oba zespoły mogą być zadowolone z ostatnich wyników, bo regularnie punktują i utrzymują dobrą dyspozycję.

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, historia

W ostatnich pięciu spotkaniach bezpośrednich Motor Lublin miał przewagę nad Zagłębiem Lubin, wygrywając trzy z nich. Zespół z Lublina potrafił wykorzystać swoje atuty i częściej przechylał szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Ekipa z Lubina zdołała odpowiedzieć dwoma triumfami, co pokazuje, że w tej rywalizacji to drużyna Motorowców w ostatnim czasie prezentuje się trochę lepiej. Dzięki temu Motor może podchodzić do kolejnych meczów z większą pewnością siebie, podczas gdy Zagłębie będzie starało się poprawić ten bilans.

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 2.15, typ na zwycięstwo Arki Gdynia to około 3.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Zagłębie Lubin Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2025 12:51 .

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, przewidywane składy

Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Motor Lublin Mateusz Stolarski Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 30 Hładun 35 Lucic 25 Nalepa 5 Ławniczak 16 Corluka 39 Kocaba 8 Dąbrowski 19 Sypek 18 Radwański 77 Szmyt 10 Rocha 19 Hoeven 9 Czubak 26 Król 68 Wolski 21 Labojko 7 Rodrigues 24 Luberecki 3 Matthys 39 Bartos 28 Stolarski 1 Brkic 30 Hładun 35 Lucic 25 Nalepa 5 Ławniczak 16 Corluka 39 Kocaba 8 Dąbrowski 19 Sypek 18 Radwański 77 Szmyt 10 Rocha 19 Hoeven 9 Czubak 26 Król 68 Wolski 21 Labojko 7 Rodrigues 24 Luberecki 3 Matthys 39 Bartos 28 Stolarski 1 Brkic 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Motor Lublin Mateusz Stolarski Rezerwowi 1 Jasmin Burić 3 Roman Yakuba 4 Damian Michalski 6 Tomasz Makowski 9 Michalis Kosidis 11 Arkadiusz Woźniak 12 Jesus Diaz 17 Mateusz Wdowiak 20 Mateusz Dziewiatowski 26 Jakub Kolan 31 Igor Orlikowski 44 Marcel Reguła 2 Paskal Meyer 6 Sergi Samper 8 Mathieu Scalet 11 Fábio Ronaldo 16 Franciszek Lewandowski 17 Filip Wójcik 23 Florian Haxha 30 Mbaye Ndiaye 42 Bright Ede 47 Krystian Palacz 77 Renat Dadashov 99 Patryk Kukulski

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Zagłębia

remisem

zwycięstwem Motoru zwycięstwem Zagłębia 50%

remisem 0%

zwycięstwem Motoru 50% 2+ Votes

Zagłębie Lubin – Motor Lublin, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Zagłębiem Lubin a Motorem Lublin będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą niedzielę, 21 września o godzinie 12:15. Na sędziego głównego jutrzejszego starcia wyznaczono Łukasza Karskiego.

