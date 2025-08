Zagłębie Lubin – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (01.08.2025)

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleks Ławniczak

Zagłębie – Korona: typy bukmacherskie

Zagłębie Lubin będzie faworytem piątkowego meczu z Koroną Kielce w 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mimo to zważywszy na kiepski początek sezonu w wykonaniu obu drużyn, proponuję nieco bezpieczniejszy typ. Ze względu na wysokość kursu warto rozważyć zakład łączony, że Miedziowi nie przegrają, a łącznie padnie poniżej 3.5 goli. Do tej pory żadna ze stron nie imponowała skutecznością w ataku. Mój typ: Zagłębie Lubin wygra lub zremisuje i poniżej 3.5 goli w meczu.

Zagłębie – Korona: ostatnie wyniki

Od porażki z Widzewem Łódź (0:1) rozpoczęło sezon 2025/2026 Zagłębie Lubin. Drużyna, której trenerem jest Leszek Ojrzyński, nie była w stanie odnieść zwycięstwa również w drugim meczu. W ubiegłym tygodniu udali się w delegację do Katowic, gdzie mierzyli się z miejscowym GKS-em. Choć prowadzili różnicą dwóch bramek, to ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów (2:2).

Bez zwycięstwa, a nawet bez punktów po 2. kolejkach PKO BP Ekstraklasy pozostaje Korona Kielce. Na start podopieczni Jacka Zielińskiego przegrali z beniaminkiem, czyli Wisłą Płock (0:2). Tydzień później w pierwszym meczu na własnym stadionie musieli uznać wyższość Legii Warszawa, przegrywając ponownie (0:2). Na ten moment zajmują przedostatnie 17. miejsce w tabeli.

Zagłębie – Korona: historia

Bilans ostatnich pięciu spotkań bezpośrednich pomiędzy Zagłębiem a Koroną jest nieco korzystniejszy dla zespołu z Kielc. Złocisto-Krwiści wygrali dwa mecze, dwukrotnie remisowali i tylko raz przegrali. W poprzednim sezonie w wyjazdowym starciu zremisowali (1:1), zaś u siebie pokonali Miedziowych (2:0). Warto jednak zaznaczyć, że ekipa z Lubina nie przegrała żadnego z pięciu bezpośrednich pojedynków z Koroną przed własną publicznością.

Zagłębie – Korona: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania jest Zagłębie Lubin. Analitycy oszacowali znacznie niższy kurs na wygraną gospodarzy. Ich zwycięstwo można dodać do kuponu ze współczynnikiem ok. 2.30, zaś wygraną gości z kursem ok. 3.30.

Zagłębie – Korona: kto wygra?

Zagłębie – Korona: przewidywane składy

Zagłębie: Hładun – Kłudka, Nalepa, Ławniczak, Yakuba – Dąbrowski, Kocaba – Szmyt, Radwański, Wdowiak – Reguła

Korona: Dziekoński – Kamiński, Sotiriou, Pięczek – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Matuszewski – Davidović, Błanik – Nikolov

Zagłębie – Korona: transmisja meczu

Mecz Zagłębie Lubin – Korona Kielce zostanie rozegrany w piątek (1 sierpnia) o godzinie 18:00 na stadionie KGHM Zagłębie Arena. Transmisje spotkania przeprowadzi stacja Canal+ na kanałach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Dodatkowo starcie można oglądać w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w kwocie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

