Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, typy i przewidywania
Przed nami mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Zagłębie Lubin podejmie Legię Warszawa. Gospodarze prowadzeni przez Leszka Ojrzyńskiego mają na swoim koncie 13 punktów, co daje im 11. miejsce w stawce. Goście ze stolicy, pod wodzą Edwarda Iordanescu, zgromadzili dotychczas 15 oczek, dzięki czemu plasują się nieco wyżej, bo na 8. pozycji. Spotkanie zapowiada się interesująco, ponieważ obie drużyny będą chciały zdobyć bardzo cenne punkty, aby poprawić swoją sytuację w ligowej tabeli. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą niedzielę, czyli 19 października, o godzinie 17:30.
Moim zdaniem Legia Warszawa ma duże szanse, by w nadchodzącym meczu z Zagłębiem Lubin w końcu się przełamać i zgarnąć komplet punktów. Pomimo ostatnich niepowodzeń, zespół ze stolicy dysponuje większym potencjałem kadrowym oraz doświadczeniem, które mogą okazać się kluczowe w jutrzejszym starciu. Mój typ: zwycięstwo Legii Warszawa.
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa
Przed spotkaniem Zagłębia Lubin z Legią Warszawa obie drużyny mają nieco odmienne nastroje, jeśli chodzi o sytuację kadrową. Gospodarze mogą mówić o względnym spokoju – jedynym nieobecnym będzie Mateusz Grzybek, co pozwala trenerowi na szerokie pole manewru przy ustalaniu składu. Znacznie trudniejsze zadanie czeka natomiast Legię, która do Lubina przyjedzie osłabiona brakiem trzech ważnych zawodników. Z problemów zdrowotnych nie wystąpią Henrique Arreiol, Claude Goncalves oraz Jean-Pierre Nsame.
Mateusz Grzybek
Złamana noga
Nieznany
Wojciech Szafranek
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Claude Goncalves
Uraz uda
Niepewny
Jean Pierre Nsame
Uraz ścięgna Achillesa
Połowa listopada 2025
Henrique Arreiol
Uraz ścięgna udowego
Połowa listopada 2025
Kamil Piątkowski
Uraz mięśnia
Niepewny
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki obu drużyn pokazują nierówną formę Zagłębia i trudniejszy moment Legii. Zespół z Lubina w dwóch ostatnich kolejkach zaprezentował dwa zupełnie różne oblicza – najpierw efektownie pokonał Arkę Gdynia aż 4:0, by następnie przegrać 1:3 z Radomiakiem Radom. Z kolei drużyna z Warszawy natomiast nie może zaliczyć minionych tygodni do udanych. Stołeczna ekipa poniosła dwie porażki – 1:3 z Górnikiem Zabrze w PKO BP Ekstraklasie i 0:1 z Samsunsporem w Lidze Konferencji.
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, historia
Bezpośrednia rywalizacja między Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa w ostatnich latach nie pozostawia złudzeń – zdecydowanie lepsza jest ekipa Wojskowych. Stołeczny klub całkowicie dominuje nad zespołem z Dolnego Śląska, regularnie potwierdzając swoją przewagę na boisku. Poprzednich pięć spotkań pomiędzy tymi drużynami zakończyło się bowiem pięcioma zwycięstwami warszawian, co pokazuje, jak trudno lubinianom jest nawiązać równorzędną walkę z utytułowanym rywalem.
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Klub ze stolicy ostatniego lata dokonał poważnych wzmocnień. Kurs na wygraną Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 3.90, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to około 1.85, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, przewidywane składy
|1Jasmin Burić
|3Roman Yakuba
|4Damian Michalski
|6Tomasz Makowski
|7Marek Mroz
|9Michalis Kosidis
|11Arkadiusz Woźniak
|17Mateusz Wdowiak
|19Jakub Sypek
|20Mateusz Dziewiatowski
|26Jakub Kolan
|99Cyprian Popielec
|4Marco Burch
|8Rafał Augustyniak
|11Kacper Chodyna
|14Antonio Colak
|19Ruben Vinagre
|20Jakub Zewlakow
|21Wahan Biczachczjan
|27Gabriel Kobylak
|30Petar Stojanovic
|53Wojciech Urbański
|55Artur Jędrzejczyk
|82Kacper Urbański
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Zagłębia 0%
- remisem 0%
- zwycięstwem Legii 100%
1+ Votes
Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, transmisja meczu
Mecz Zagłębie Lubin – Legia Warszawa rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz CANAL+ 4K, a także w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą niedzielę, 19 października o godzinie 17:30. Na sędziego głównego jutrzejszego pojedynku wyznaczono Patryka Gryckiewicza.
