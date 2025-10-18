Zagłębie Lubin – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Czy ekipa Edwarda Iordanescu wreszcie się przełamie? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą niedzielę, 19 października o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Przed nami mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Zagłębie Lubin podejmie Legię Warszawa. Gospodarze prowadzeni przez Leszka Ojrzyńskiego mają na swoim koncie 13 punktów, co daje im 11. miejsce w stawce. Goście ze stolicy, pod wodzą Edwarda Iordanescu, zgromadzili dotychczas 15 oczek, dzięki czemu plasują się nieco wyżej, bo na 8. pozycji. Spotkanie zapowiada się interesująco, ponieważ obie drużyny będą chciały zdobyć bardzo cenne punkty, aby poprawić swoją sytuację w ligowej tabeli. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą niedzielę, czyli 19 października, o godzinie 17:30.

Moim zdaniem Legia Warszawa ma duże szanse, by w nadchodzącym meczu z Zagłębiem Lubin w końcu się przełamać i zgarnąć komplet punktów. Pomimo ostatnich niepowodzeń, zespół ze stolicy dysponuje większym potencjałem kadrowym oraz doświadczeniem, które mogą okazać się kluczowe w jutrzejszym starciu. Mój typ: zwycięstwo Legii Warszawa.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Przed spotkaniem Zagłębia Lubin z Legią Warszawa obie drużyny mają nieco odmienne nastroje, jeśli chodzi o sytuację kadrową. Gospodarze mogą mówić o względnym spokoju – jedynym nieobecnym będzie Mateusz Grzybek, co pozwala trenerowi na szerokie pole manewru przy ustalaniu składu. Znacznie trudniejsze zadanie czeka natomiast Legię, która do Lubina przyjedzie osłabiona brakiem trzech ważnych zawodników. Z problemów zdrowotnych nie wystąpią Henrique Arreiol, Claude Goncalves oraz Jean-Pierre Nsame.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu drużyn pokazują nierówną formę Zagłębia i trudniejszy moment Legii. Zespół z Lubina w dwóch ostatnich kolejkach zaprezentował dwa zupełnie różne oblicza – najpierw efektownie pokonał Arkę Gdynia aż 4:0, by następnie przegrać 1:3 z Radomiakiem Radom. Z kolei drużyna z Warszawy natomiast nie może zaliczyć minionych tygodni do udanych. Stołeczna ekipa poniosła dwie porażki – 1:3 z Górnikiem Zabrze w PKO BP Ekstraklasie i 0:1 z Samsunsporem w Lidze Konferencji.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, historia

Bezpośrednia rywalizacja między Zagłębiem Lubin a Legią Warszawa w ostatnich latach nie pozostawia złudzeń – zdecydowanie lepsza jest ekipa Wojskowych. Stołeczny klub całkowicie dominuje nad zespołem z Dolnego Śląska, regularnie potwierdzając swoją przewagę na boisku. Poprzednich pięć spotkań pomiędzy tymi drużynami zakończyło się bowiem pięcioma zwycięstwami warszawian, co pokazuje, jak trudno lubinianom jest nawiązać równorzędną walkę z utytułowanym rywalem.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Klub ze stolicy ostatniego lata dokonał poważnych wzmocnień. Kurs na wygraną Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 3.90, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to około 1.85, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, przewidywane składy

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, kto wygra?

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa, transmisja meczu

Mecz Zagłębie Lubin – Legia Warszawa rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz CANAL+ 4K, a także w serwisach streamingowych tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższą niedzielę, 19 października o godzinie 17:30. Na sędziego głównego jutrzejszego pojedynku wyznaczono Patryka Gryckiewicza.

